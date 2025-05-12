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    畫面曝光！台中騎士雨中來不及煞車 撞等紅燈小黃慘摔

    台中市黃姓男子昨天騎乘機車，行經大里國光路2段與大里路口時，疑因未注意車前狀況，自摔並撞上前方邱男停等紅燈的計程車。（記者陳建志翻攝）

    台中市黃姓男子昨天騎乘機車，行經大里國光路2段與大里路口時，疑因未注意車前狀況，自摔並撞上前方邱男停等紅燈的計程車。（記者陳建志翻攝）

    2025/05/12 10:47

    〔記者陳建志／台中報導〕台中黃姓騎士（34歲）昨天下午騎機車行經大里區國光路，疑因天雨未注意車前狀況，未發現前方路口由邱姓男子（53歲）駕駛的計程車已經在停等紅燈，等到快撞上趕緊已經來不及，自摔並撞上計程車受傷，所幸僅擦挫傷無大礙，雙方經酒測都無酒精反應，詳細肇事責任警方將進一步釐清。

    這起交通事故發生在昨天下午3點46分，當時一輛由邱姓男子（53歲）駕駛的計程車，行經大里區國光路2段與大里路口時，因碰上紅燈在路口停等，沒想到沒多久，騎乘普通重機的黃姓騎士（34歲）沿國光路往大里路直行，疑似未注意車前狀況，等到快撞上邱男的車子才趕緊煞車，機車自摔倒地，並撞上前方黃男汽車的後方。

    黃男自摔後全身多處擦挫傷所幸無大礙，警方獲報到場對兩人進行酒測，發現兩人都無酒精反應，詳細肇事責任及原因將送交通警察大隊分析研判。

    台中市黃姓男子昨天騎乘機車，行經大里國光路2段與大里路口時，疑因未注意車前狀況，自摔並撞上前方邱男停等紅燈的計程車。（記者陳建志翻攝）

    台中市黃姓男子昨天騎乘機車，行經大里國光路2段與大里路口時，疑因未注意車前狀況，自摔並撞上前方邱男停等紅燈的計程車。（記者陳建志翻攝）

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