科技人幫金主設計假投資網站 百人中招騙走5千萬

警方查扣現金及電腦設備等贓證物。（警方提供）

2025/05/12 10:37

〔記者許國楨／台中報導〕一名具工程師背景的嘉義市蔡姓科技公司負責人，竟成詐團幫凶！刑事局中部打擊犯罪中心深入調查假投資報案案件，發現蔡男與詐團許姓金主合作，以每月5萬元代價設計「投資網站」，實際卻是為詐團量身打造的騙局平台，至少百人上當，財損超過5千萬元，檢警陸續帶回許等涉案8人，許遭羈押禁見。

刑事局中打第五隊長黃昭瑜指出，該隊去年分析被害人報案之假投資網站，發現嘉義市蔡姓男子（45歲）具工程師背景，成立「森〇科技公司」，涉以每月5萬元代價，替許姓金主（26歲）設計假投資網站，負責後台維修保養，供許男在屏東地區成立詐欺機房行騙。

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經查，該詐欺機房於臉書等社群軟體刊登徵才訊息吸引被害人加LINE好友及投資群組，再以高獲利投資為由提供假投資網站誘騙被害人操作，並以人頭帳戶轉帳、虛擬貨幣及超商繳費等方式供被害人入金，增加檢警查緝困難。

期間若遇到缺錢被害人，詐騙機房則改以募資或洗金流協助貸款為由，詐騙被害人提供帳戶並依詐團指示轉帳，最終被害人不僅遭受金錢損失，還成為人頭帳戶及洗錢共犯，案經報請嘉義地檢署檢察官徐鈺婷指揮後，與屏東、高雄、嘉義、台中及基隆警方等單位組成專案小組。

專案小組分4波執行查緝行動，先於去年7月、9月間陸續查獲蔡男及員工到案，續於今年1月及4月間溯源追查屏東地區詐欺機房成員，此案共計查獲犯嫌8人到案，並於執行查緝後，第一時間說服尚未發覺遭詐騙之潛在被害人報案，及時防止財損擴大。

全案共查扣現金95萬餘元、雙B名車2輛、手機及電腦設備等贓證物，清查涉案假投資網站計詐騙被害人逾100人，財損金額超過5千萬元，警詢後依詐欺及洗錢防制法移送嘉義地檢署偵辦，並經檢察官向管轄法院聲請羈押許姓金主獲准。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方查扣雙B名車2輛。（警方提供）

詐團架設的假投資網站。（警方提供）

科技公司勾結詐欺機房行騙犯案流程。（警方提供）

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