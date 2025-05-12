水蜜桃大雨中遭偷拔1500顆 神農獎張洲府：手法很專業

張洲府粗估有1500顆水蜜桃遭竊，園區僅剩少數還沒成熟的水蜜桃，讓他心痛說「幾乎被拔光」。 （圖由張洲府提供）

2025/05/12 10:00

〔記者湯世名／彰化報導〕偷光光！彰化縣芬園鄉神農獎得主張洲府2年前將水蜜桃與鴛鴦梅嫁接栽種，別具風味，最近適逢產期，每棵果樹最多僅能長出20多顆，相當珍貴，不料繼上月底200顆水蜜桃遭竊之後，昨天（12日）又有宵小趁大雨潛入行竊，粗估有1500顆遭竊，張洲府心痛說「幾乎被拔光」，且行竊手法專業，已向彰化警分局報案。

張洲府2年前將水蜜桃與鴛鴦梅配種，在園區種植300多棵果樹，讓其適合平地栽植，並將之命名為「豐香」水蜜桃，今年首度結果產出，果實最重可達6兩，平均甜度高達12度，堪稱高經濟價值作物，不僅具有特殊風味，且由於結果率低，平均每棵果樹僅能結果20多粒水蜜桃，甚為珍貴。

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張洲府指出，上月24日園區果樹上的水蜜桃被偷拔，掛在樹上的套袋也被撕破，當時約被偷拔200顆，損失數萬元，當時的行竊手法較像臨時起意，或有可能是在該區的工人所為；昨天被偷拔數量高達1500顆至2000顆之間，幾乎是整個園區的水蜜桃都被拔光，只剩賣相不佳或才剛長出來的果粒，讓他一整年的心血付之一炬。

依行竊手法，張洲府研判小偷可能是趁下雨時潛入偷拔，現場還有遺留下來的水果籃，依手法來看疑似專業人士，且一次行竊這麼大的數量，應該是要偷去販賣；粗估損失10餘萬元。

他說，園區前天下午才裝監視器，但並未拍到宵小身影，遭竊後立即向警方報案。彰化警分局則表示芬園分駐所已受理報案，積極追查中。

張洲府粗估有1500顆水蜜桃遭竊，心痛說「幾乎被拔光」。 （圖由張洲府提供）

園區有1500顆水蜜桃遭竊，現場還有小偷遺留下來的水果籃。 （圖由張洲府提供）

張洲府粗估有1500顆水蜜桃遭竊，園區殘存少數還未成熟的水蜜桃。 （圖由張洲府提供）

張洲府園區有1500顆水蜜桃遭竊，只剩水果套袋掛在樹上。 （圖由張洲府提供）

宵小趁大雨潛入果園行竊，粗估有1500顆水蜜桃遭偷拔，只剩水果套袋掛在樹上。 （圖由張洲府提供）

果園1500顆紅透的水蜜桃都被偷拔，僅剩果樹。 （圖由張洲府提供）

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