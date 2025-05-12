台北婦人被假檢警騙1900萬 車手頭落網、追回130萬

警方逮捕負責「控盤」的車手頭廖男。（記者姚岳宏翻攝）

2025/05/12 09:17

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市一名7旬退休婦人，因誤信「假檢警」詐騙電話，將提款卡、現金及大小金飾22件交付予詐團車手，共損失約新台幣1900萬元。警方成立專案小組偵辦，陸續追緝5名車手到案，經向上溯源，掌握27歲廖姓男子為詐團「控盤」幹部，本月初前往新北市汐止區逮人，搜出130萬元現金及愷他命毒品等贓證物，持續向上追查中。

警方今日說明案情，被害7旬婦人住在信義區中坡南路，去年9月接到假的地政事務所來電，指她涉及刑案，如不將身上現金交付保管，房屋、土地等財產都會遭凍結，婦人一時不察，將提款卡3張、現金約70萬及大小金飾22件陸續交付予詐團車手。

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信義警分局福德街派出所獲報，隨即成立專案小組偵辦，前後陸續追緝5名皆為20多歲的車手到案，經向上溯源，掌握廖男為該詐團車手頭，負責操控、指揮車手行動並分配任務，屬詐團核心成員。

警方長期蒐證，發現廖男狡兔三窟十分奸詐，在新北市汐止區共有3個住居所，且不定時更換住處，難以鎖定出沒時間，警方多日埋伏，見時機成熟遂持拘搜票登門逮人，現場除查扣犯罪所得130萬元，另查獲第三級毒品愷他命、鎮暴槍、鋼珠、手機等證物，警詢後依詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法、毒品危害防制條例等罪移送台北地檢署偵辦。

警方呼籲，公務機關絕不會以私人電話或通訊軟體與民眾聯繫，要求提供個人身分資料或金融資訊，更不會要求匯款、待保管財物等。請勿輕信陌生來電或軟體訊息，如有疑慮請撥打110報案專線或165反詐騙專線確認，以保障財產安全。

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☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方查扣130萬元現金、愷他命毒品、手機等證物。（記者姚岳宏翻攝）

警方逮人現場說明廖姓嫌疑人相關權益。（記者姚岳宏翻攝）

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