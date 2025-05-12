長期監控又放香爐、音樂、狗吠與油煙侵擾 惡鄰遭判「6個不得」

長期監控鄰宅且香爐、宗教音樂、狗叫聲與廚房油煙侵擾，新竹地院法官連判惡鄰六個不得侵入。（記者蔡彰盛攝）

2025/05/12 00:07

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹陳男不滿鄰居張男長期將監視器對準他家，且以香爐、宗教音樂、狗叫聲與廚房油煙、風扇噪音等侵入陳家土地與房屋，苦不堪言的陳家憤而提告訴請排除侵害，新竹地院民事庭連續對張男判決六個「不得」侵入鄰宅。

陳男說，張男在房屋後端窗戶架設監視器，不但越界占用土地，監視器更對準他房屋，妨害他出入後院行動自由。

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又張男經常將香爐懸掛於土地上空或吊掛於窗戶上，長時間悶燒爐內香火，任意將煙氣瀰漫於他房屋後院，導致全家肺部受到侵害。

張男經常以大音量播放宗教性音樂，放任其豢養犬隻不分晝夜吠叫，妨害全家生活作息及安寧。

此外，張男於房屋後端裝設抽油煙管，不時排出廚房油煙廢氣，造成他房屋後院空氣汙濁、地板汙穢，妨害全家健康，且張家裝設的排風扇甚為老舊，運轉噪音擾人，排出的狗味、浴室洗澡味等臭氣，皆飄入他房屋後院。

法官勘驗現場時，雖已無監視器、香爐、排風扇，張男並抗辯目前已無犬隻吠叫、音樂、排風扇等噪音侵害，然而法官發現，張男於後續的審理過程中，又將排風扇裝回，並仍發生犬隻吠叫、大聲播放音樂情形。

最後法官判決張男六個「不得」侵入鄰宅，包括不得於房屋後端架設監視器、不得將香爐或容器懸掛於土地上空或吊掛於房屋後端窗戶上，將煙氣侵入至陳家土地內、不得使犬隻吠叫聲響侵入陳家。

此外張男不得將所播放的音樂聲響侵入陳家、不得使排風扇噪音侵入陳家、不得將廚房所排放的油煙排入陳男土地內。

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