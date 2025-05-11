碩士罵女同事「瘋狗母」 台南市府約聘人員判拘役20天

台南市府楊姓約聘人員，在辦公室辱罵陳女「瘋狗母」數次，台南地院判楊女拘役20日，還可上訴。（資料照）

2025/05/11 23:50

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市府某單位擁有碩士學歷的楊姓女約聘人員，於2023年8月25日上午在市府辦公室內，因公務問題與陳姓女同事發生口角，楊女竟以台語辱罵陳女「瘋狗母」數次。陳女氣得報警提告，雖楊女否認說瘋狗母是針對陳女；但其他兩位同事都證稱有聽到楊罵陳「瘋狗母」。台南地院依公然侮辱罪判楊拘役20日，如易科罰金是2萬元。

這位在台南市府某單位任職的楊姓女約聘人員有碩士學歷，與陳姓女子是同事關係，楊女於2023年8月25日上午9點許，在工作的市府辦公室內為了公務問題與陳女發生口角，兩人鬧的不可開交，楊女用台語辱罵陳女「瘋狗母」數次，楊還要求其他同仁不要理會陳女。陳女控告楊女涉侮辱貶損其人格及社會地位。

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法院開庭時，楊女坦承當時有講幾次瘋狗母、但不是針對陳女說的，當時她在整理資料、跟陳女陳述資料時，陳女跋扈囂張、也有言語侮辱她，她才回到座位自言自語，沒有毀損陳女人格的意思。

黃姓同事證稱，有聽到楊女用台語罵陳女瘋狗母，不知兩人起爭執原因為何？但陳女有跟她要資料，楊女和她說不要理會陳女，可以知道爭執原因一定與公務有關；另位郭姓同事也作證說，有聽到楊女以台語「瘋狗母」罵陳女、還說瘋狗母吠不停，楊女說這話音量大到辦公室內其他人都能聽到。

法官根據陳女指控與兩位證人證述及警方現場蒐證照片與監視器影像等證據，認定楊女觸犯公然侮辱罪，考量楊有碩士學位、卻以不堪言語謾罵陳女，法治教育顯有不足、行為不足取，加上犯後仍否認犯行、迄今未與陳女達成和解取得原諒，判楊女拘役20日、得易科罰金，以1千元折算1日，還可上訴。

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