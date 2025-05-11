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    首頁　>　社會

    屏東枋寮驚見球棒隊！5煞打傷人 暗夜砸車毀門窗

    陳嫌等5人，持球棒一連橫掃楊男的車輛及住處。（警方提供）

    陳嫌等5人，持球棒一連橫掃楊男的車輛及住處。（警方提供）

    2025/05/11 23:19

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣枋寮鄉今天（11日）凌晨2時發生暴力傷害並毀損車、民居的事故，5名嫌犯被警方火速一網打盡，移送屏東地檢署偵辦。

    這件事件源於楊姓男子在廟會期間，與陳姓、葉姓嫌犯發生口角，竟衍生後續尋仇，原來楊男深夜自葉嫌的社群平台限時動態，得知陳、葉兩人身處枋寮鄉果園，楊男遂與盧男等人前往理論。未料甫到場，楊男又與22歲的陳嫌、18歲的孫嫌、17歲的孫嫌及30歲的葉嫌還有30歲的許嫌於果園再度發生口角糾紛。

    陳嫌等人後續再至楊男住家，持球棒砸毀門窗及汽、機車等物，警方獲報案後，立即調閱監視器，確認陳嫌等5人毀損及傷害涉案證據後，迅速將犯嫌帶回偵詢，詢後將陳嫌等人依刑法妨害秩序、傷害及毀損等罪移送屏東地檢署偵辦。

    枋寮分局呼籲，暴力無法解決問題，只會造成更嚴重的傷害，警方對於妨害秩序及破壞行為絕不寬貸，必將依法嚴辦。

    陳嫌等5人，持球棒一連橫掃楊男的車輛及住處。（警方提供）

    陳嫌等5人，持球棒一連橫掃楊男的車輛及住處。（警方提供）

    陳嫌等5人，持球棒一連橫掃楊男的車輛及住處。（警方提供）

    陳嫌等5人，持球棒一連橫掃楊男的車輛及住處。（警方提供）

    陳嫌等5人一連橫掃楊男的車輛及住處。（警方提供）

    陳嫌等5人一連橫掃楊男的車輛及住處。（警方提供）

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