同款機車搞烏龍！男滑手機太專心 騎錯機車險被當竊賊

警方幫侯婦找回機車。（民眾提供）

2025/05/11 21:18

〔記者許國楨／台中報導〕台中市侯姓婦人近日到西區五權路商家購物後，發現機車竟神秘消失，嚇得她立刻報警求助，警方調閱監視器，發現竟是一名男子騎走侯婦機車，所幸經緊急連繫男子到案說明釐清真相，確認係男子騎走同款機車導致的烏龍，成功化解一場誤會。

據了解，64歲侯婦前晚騎乘銀色機車前往商家購物，停車後進入賣場，不料購物完畢準備返家時卻發現機車不翼而飛，焦急之下遂報案求助，第一分局西區派出所員警張惜墨、張智揚立即趕赴現場，經調閱周邊監視器，發現係一名黃姓男子（31歲）騎走侯婦的銀色機車。

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由於現場還有一輛同型號的機車，警方研判可能係誤騎所致，隨即查找該輛機車的車主後聯繫到黃姓男子，黃男驚覺自己竟將侯婦的舊款機車誤認為自己的新款機車，並坦承係因購物後一邊低頭滑手機、一邊牽車，未察覺車款雖相似但並非其所有。

因兩車型號相同，而侯婦使用之舊款機車可能因年久車鎖磨損，導致誤插鑰匙仍可發動，進而釀成誤騎事件，警方釐清事實後協調雙方，侯婦在得知原委後表示諒解，雙方和解收場，成功化解了這起烏龍事件！

第一局長尤啓南呼籲，民眾在停放或騎乘機車時，務必確認車牌號碼及車身特徵，避免誤騎他人車輛產生不必要誤會與困擾；同時提醒車輛若有年久失修、車鎖鬆動等情形，應及時檢修。如發現車輛遭竊或疑似遺失，請立即撥打110報案，警方將即時協助，守護民眾財產安全。

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