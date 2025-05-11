男直播主偷吃正妹荷官+女員工 岳父偷拍成鐵證

男直播主偷吃正妹荷官與女員工，岳父偷拍成鐵證。（情境照）

2025/05/11 20:59

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕直播帶貨馬姓男子被岳父拍到與女荷官深夜擁吻；另妻子又發現女員工跟馬男要生日禮物，馬男竟回「懶覺一根」。妻子氣炸怒告3人需賠償80萬元，新竹地院審理後判馬男與女員工需賠償人妻30萬元。

前年底結婚育有1子的范女說，去年3月先生馬男以社交應用程式「探探」結識林女後，兩人不但互相傳送逾越男女一般社交分際，涉及曖昧與性之對話訊息，雙方更曾為3次性行為。

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去年11月馬男另與羅姓女荷官連袂外出用餐，更於半夜擁吻。范女憤而分別請求馬男及林女2人，馬男及羅女2人，各連帶賠償她精神慰撫金40萬元。

馬男說，岳父以手機所拍得他與羅女在一起之照片係以偷拍非法取得，不得作為證據。因為他從事網路直播銷售業務，於招收員工時認識林女，對話紀錄僅屬日常幽默互動，並無性行為。林女則坦承與馬男發生3次性行為。

馬男說在玩牌時，認識擔任荷官的羅女，雙方聊天時，羅女稱與男友分手而情緒低落，甚至透露有自殺傾向，他出於善意進行安慰性擁抱，希望讓她冷靜下來，純屬道義上朋友支持等一般社交互動，監視器錄影畫面無法證明二人有何親密及不當交往行為。

法官認為，照片所在之處，乃係於餐廳、百貨公司等公共場所，並無侵害馬男隱私權可言，審酌此類事件蒐證過程本屬不易，而范女當時又係出於防衛其配偶權所為，因此照片及錄影影像得作為證據。

此外馬男與林女對話包括:「有你我就夠暖了」、「感覺對了我就會大撩特撩了」、林女「我生日可以跟你要禮物嗎」、馬男「懶覺（為男性性器官之諧音）一根」。

由於法官認定羅女不知馬男已婚，因此無須負責，判馬男需賠妻子10萬元，而馬男與林女部分需連帶賠償20萬元。

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