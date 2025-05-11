宜市休旅車左轉害對向機車犁田？ 沒碰撞但逕自離去涉肇逃

一輛白色休旅車昨天從宜市泰山路左轉農權路三段時，對向直行機車騎士急煞後慘摔（紅圈處）。（圖擷取自臉書社團「宜蘭知識+」）

2025/05/11 20:05

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭市發生休旅車左轉時，對向直行機車煞車不及自摔，休旅車事後揚長而去，由於休旅車未碰撞機車，是否有肇責引發熱議。警方今（11日）回應，休旅車未在左轉前30公尺打方向燈，與機車自摔有因果關係，若騎士提告，駕駛人恐涉及肇逃。

昨天下午4點多，一輛白色休旅車沿著宜蘭市泰山路往員山鄉方向行駛，當左轉農權路三段時，對向騎乘普通重型機車的賴姓女騎士緊急煞車後摔倒路面，休旅車駕駛未下車察看逕自離去。

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事發當時，其他車輛錄到摔車經過，把畫面PO上網，直指休旅車開到機車停等區（即左轉路口）才打方向燈，機車摔車當下，拍攝者大叫要求休旅車停下來，駕駛人停下來3秒後還是走了。警方調查賴姓女騎士自摔造成雙腳擦傷，經送醫治療傷勢無大礙，酒測值零。

宜蘭警分局今天指出，依照「道路交通安全規則」第102條規定，汽車左轉彎時，應距交岔路口30公尺前顯示方向燈或手勢，警方檢視事發路口監視畫面，初步認定白色休旅車開到左轉路口才打方向燈，已違反規定，又逕自離開現場，將通知駕駛人到案說明，如果女騎士提告，全案依肇逃罪嫌函送宜蘭地檢署偵辦。

宜蘭警分局呼籲駕駛人，開車轉彎要隨時注意車前狀況與視線死角，並禮讓直行車先行，尤其駕駛車輛左轉彎，應距交岔路口30公尺前顯示方向燈，以維護交通安全。

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