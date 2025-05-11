金門醉漢拿人民幣買水遭拒 揮鐮刀大鬧超商

金門一名台籍醉漢在超商用人民幣買礦泉水遭店員拒絕，林男走出店外拿鐮刀揮舞還敲擊超商大門玻璃，警方據報循線逮人押回警局偵辦。（金城分局提供）

2025/05/11 19:55

〔記者吳正庭／金門報導〕金門1名台籍醉漢今天前往金城鎮超商買礦泉水，當他使用人民幣要付帳時遭店員拒絕，林男一時情緒失控，竟把礦泉水往地上一摔，走出店外，當場拿出鐮刀揮舞並敲擊超商大門玻璃，警方不到4小時循線逮人，全案依恐嚇罪嫌移送金門地檢署偵辦。

金門縣警察局金城分局上午約8點接獲通報，即由金城派出所副所長黃啟成率員趕抵現場，雖然該醉漢已經離開，黃啟成詳細詢問店員事發經過，掌握嫌疑人樣貌與特徵，迅速調閱路口監視器，發現該醉漢搭計程車離去，循沿路監視器以車追人，經過濾、分析，研判在金寧鄉北山下車的林姓男子嫌疑重大，11點多追至其租屋處，發現林嫌在租屋處仍繼續飲酒，立刻將林嫌帶回調查，並得知林男在超商的行為已使店員及顧客心生畏懼，依刑法恐嚇罪嫌將全案移送金門地檢署偵辦。

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金城分局分局長朱政憲說，飲酒要適量，酒後脫序行為不能免責，警方身負保護民眾生命財產安全責任，一定秉持嚴正執法原則，迅速將脫序者查緝到案。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

台籍醉漢超商持人民幣買礦泉水未果，竟持鐮刀揮舞並敲擊超商大門玻璃，終遭警方循線逮人。（金城分局提供）

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