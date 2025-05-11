為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    金門醉漢拿人民幣買水遭拒 揮鐮刀大鬧超商

    金門一名台籍醉漢在超商用人民幣買礦泉水遭店員拒絕，林男走出店外拿鐮刀揮舞還敲擊超商大門玻璃，警方據報循線逮人押回警局偵辦。（金城分局提供）

    金門一名台籍醉漢在超商用人民幣買礦泉水遭店員拒絕，林男走出店外拿鐮刀揮舞還敲擊超商大門玻璃，警方據報循線逮人押回警局偵辦。（金城分局提供）

    2025/05/11 19:55

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門1名台籍醉漢今天前往金城鎮超商買礦泉水，當他使用人民幣要付帳時遭店員拒絕，林男一時情緒失控，竟把礦泉水往地上一摔，走出店外，當場拿出鐮刀揮舞並敲擊超商大門玻璃，警方不到4小時循線逮人，全案依恐嚇罪嫌移送金門地檢署偵辦。

    金門縣警察局金城分局上午約8點接獲通報，即由金城派出所副所長黃啟成率員趕抵現場，雖然該醉漢已經離開，黃啟成詳細詢問店員事發經過，掌握嫌疑人樣貌與特徵，迅速調閱路口監視器，發現該醉漢搭計程車離去，循沿路監視器以車追人，經過濾、分析，研判在金寧鄉北山下車的林姓男子嫌疑重大，11點多追至其租屋處，發現林嫌在租屋處仍繼續飲酒，立刻將林嫌帶回調查，並得知林男在超商的行為已使店員及顧客心生畏懼，依刑法恐嚇罪嫌將全案移送金門地檢署偵辦。

    金城分局分局長朱政憲說，飲酒要適量，酒後脫序行為不能免責，警方身負保護民眾生命財產安全責任，一定秉持嚴正執法原則，迅速將脫序者查緝到案。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    台籍醉漢超商持人民幣買礦泉水未果，竟持鐮刀揮舞並敲擊超商大門玻璃，終遭警方循線逮人。（金城分局提供）

    台籍醉漢超商持人民幣買礦泉水未果，竟持鐮刀揮舞並敲擊超商大門玻璃，終遭警方循線逮人。（金城分局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播