詐騙車手連拿被害人近600萬 警誘出活逮還抓到喪屍菸彈

警方查扣張姓車手身上的假冒證件、收據及現金、手機。（記者吳昇儒翻攝）

2025/05/11 19:17

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市汐止區一名李姓女子今年2月遇到投資詐騙，陸續面交6筆共593萬元給詐騙車手。本月4日驚覺受騙後，報警處理。警方發現詐騙集團仍持續要詐騙李女200萬元，便請李女配合實施誘捕偵查。9日中午成功將張姓車手逮捕到案，並起出喪屍菸彈等證物。

警方調查，李女遇上假投資詐騙後，陸續面交車手593萬元，後來發現上當後，報警處理，但對方仍不罷休，又利用話術想要騙她交付200萬元。

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新北市警察局汐止分局社后派出所所長蔡志明與副所長葉大北分析被害人與詐騙集團間的對話紀錄研判，詐騙集團似乎還沒發現李女已經報警，便請被害人配合，準備餌鈔一批包裝後，由警員賴晉甫、廖仕揚、古凱杰，各自分工，在四周埋伏。

張姓車手前往李女家中面交時，警方見狀立刻向前將人逮捕，現場查扣手機、現金6600元、收款單據、識別證、依託咪酯菸彈。並向上溯源，持續追查幕後詐騙集團幹部。警詢後，全案朝洗錢防制法、詐欺、毒品危害防制條例案偵辦。

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警方見張男現身取款，當場將他逮捕到案。（記者吳昇儒翻攝）

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