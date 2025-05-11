「假兒子」橫行長輩圈！ 中警防詐片母親節溫馨示警

假兒子橫行專挑婆婆媽下手行騙。（警方提供）

2025/05/11 18:26

〔記者許國楨／台中報導〕因應母親節，台中市第五局順勢拍攝應影的防詐片，針對婆婆媽媽等長輩們，常被假扮成兒女或親友的騙徒，結合「猜猜我是誰」的行騙老梗，透過溫馨又具警示意義的防詐騙短影片，提醒民眾在向母親表達關心與祝福的同時，也別忘了提高警覺，守護長輩的荷包及財產安全。

影片中，一通通溫暖的電話響起，子女們用愛向媽媽說聲「母親節快樂」，但這些熟悉的問候聲音，也可能被詐騙集團模仿，警方指出，常見的「猜猜我是誰」詐騙手法，便是歹徒假扮成兒女或親友，故意不說明身分，讓長輩在模糊記憶中自行猜測。

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等對方一旦喊出名字，詐騙集團便順勢冒充成該人，假藉「急需用錢」、「車禍和解」、「手機壞了聯絡不上」等理由，要求匯款，這種假兒子打來說「媽，我出事了，你先匯錢給我」的情境，屢屢讓許多母親在驚慌中落入陷阱，警方希望籍由影片呈現，提醒所有長輩們小心防範。

第五分局強調，關心家中長輩不僅止於節日的問候，更應協助他們建立防詐觀念，建議平時就與家中長輩多加溝通防詐常識，例如：接到可疑電話時，不輕信、不回應、不匯款，務必先確認對方身分，或直接撥打165反詐騙專線求證，讓媽媽不再成為詐騙目標，為媽媽加上一道最堅固的「愛的防護罩」。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方拍母親節應景防詐片宣導。（警方提供）

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