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    越南移工酒後騎「電動二輪車」 狂講手機裝忙拖延酒測

    陳男狂講手機裝忙，企圖拖延酒測。（擷自「社會事新聞影音」）

    陳男狂講手機裝忙，企圖拖延酒測。（擷自「社會事新聞影音」）

    2025/05/11 17:07

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名越南籍移工，10日凌晨酒後騎著微型電動二輪車，還搭載另名沒戴安全帽的同鄉外出，結果遇警方攔查時被聞到酒味要求酒測，但他卻一直狂講手機裝忙，企圖拖延酒測，但最後酒測值還是超標被當場上銬，依公共危險罪嫌送辦。

    台中市第六分局工業區派出所員警，10日凌晨0時15分巡經西屯區工業十六路時，盯上33歲的越南籍陳姓男子騎乘微型電動二輪車，後座搭載另名未戴安全帽的同鄉攔查，沒想到警方一靠近就聞到濃濃酒氣，懷疑陳男涉嫌酒後騎車，便要求進行酒測。

    未料陳男竟然死守電話不放，邊講邊拖：「等一下啦，我還在講電話。」，「再講一下啦…我等一下就測…」警方好聲好氣勸他配合，他卻像沒聽見似的繼續講，遲遲不肯乖乖配合酒測，3名員警只能乾瞪眼催促：「要等多久你說？還要多久！」

    這場電話拖延戰持續好一會兒，最終陳男終於「屈服」接受酒測，結果酒測值高達0.41毫克，明顯超過法定標準值，警方當場依法舉發將他戴上手銬，並將車輛移置保管，經帶返派出所製作筆錄，詢後依公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦。

    警方表示，「微型電動二輪車」係屬於電力發動的「動力交通工具」，只要酒後騎乘微電車上路，酒測值超過0.15毫克，就會依違反道路交通管理處罰條例開罰，拒絕酒測同樣都必須當場禁止駕駛且車輛移置保管，另外酒測值超過0.25毫克，除了開單舉發，亦依刑法第185之3條規定，依公共危險移送法辦。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    陳男酒測值超標，最後仍被當場上銬帶回。（擷自「社會事新聞影音」）

    陳男酒測值超標，最後仍被當場上銬帶回。（擷自「社會事新聞影音」）

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