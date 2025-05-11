出售706萬泰達幣 竟換來700萬玩具鈔

拿706萬泰達幣換現，竟換來700萬玩具鈔！（記者蔡彰盛攝）

2025/05/11 16:35

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣竹北市林姓男子誤信詐騙集團，出售價值706萬元的泰達幣，沒想到面交車手吳男竟在現金裡面，夾帶近700萬玩具鈔，林男事後報警逮人，吳男聲稱只拿到1萬元酬勞，但新竹地院除依詐欺罪判他2年徒刑外，並因他屬共同侵權行為人，對林男損害應負連帶賠償責任，判吳男需賠償698萬6000元。

林男指控，吳男於前年9月加入由真實姓名年籍不詳、綽號「耿鬼」等成年人所組成之詐欺集團後，由該詐欺集團成員與他聯繫，佯稱欲以706萬元向其購買等值泰達幣，並約定於112年9月14日下午1時許，在新竹縣竹北市某便利商店交易。

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吳男再依詐欺集團成員指示，持706萬元（其中698萬6000元為玩具鈔）現身與林男碰面，致林男信以為真，將價值706萬元的泰達幣存入詐欺集團成員指定的電子錢包。

經林男察覺有異報警處理，並扣得玩具鈔一批，始循線查悉上情，吳男因此取得1萬元作為報酬。為此林男向吳男提告索賠698萬6000元。

刑事部分，法官審酌吳男不知勉力謀事，依循正途以獲取一己所需財物，竟為一己私利，加入詐欺集團，並依詐欺集團成員指示行動，以助詐欺集團遂行詐騙行為，妨害司法查緝，並造成被害人財產上損害，惡性重大，依三人以上共同詐欺取財罪判刑兩年、扣案玩具鈔與未扣案犯罪所得1萬元沒收。

民事部分，法官認為吳男與詐欺集團成員屬共同侵權行為人，對林男損害應負連帶賠償責任，判吳男需賠償698萬6000元。

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