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    新竹貴婦手捧黃金給詐團 痛失1700萬求償無門

    新竹地院發現被逮的菜鳥車手是首度出擊，與陳女先前遭詐無關而無須負責，駁回陳女求償1700萬元之訴。（記者蔡彰盛攝）

    新竹地院發現被逮的菜鳥車手是首度出擊，與陳女先前遭詐無關而無須負責，駁回陳女求償1700萬元之訴。（記者蔡彰盛攝）

    2025/05/11 16:58

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣竹北市一名陳姓貴婦，聽信詐騙集團可代為操作股票獲利的騙術，連續八次在自家附近超商面交鉅款給詐團車手，其中一次甚至手捧價值超過3百萬元的1.5公斤黃金給詐團車手，總計陳女痛失1千7百萬元，事後陳女雖與警方合作逮獲車手，但新竹地院發現該菜鳥車手乃是首度出擊，與陳女先前遭詐無關而無須負責，駁回陳女求償1千7百萬元之訴。

    陳女指控，前年11月初詐團向她訛稱，可於投資APP投資股票獲利，讓她信以為真，去年1到2月間，她開始在竹北市的超商面交現金給對方，總計8次，其中一次是將重達1.5公斤的黃金，當時價值約310萬元，直接雙手捧給對方，其餘都是給現金，共計1700萬元，對方自稱投資公司的車手，甚至還拿現金收款收據給她。

    事後詐團繼續向她訛稱，因成功申購世芯KY股票，需繳納4290萬元，如無法繳納，須賠付違約金並負擔刑事責任，且投資帳戶會遭凍結，她才發覺受騙，並報警處理。

    陳女為抓獲詐欺集團成員，乃持續與對方「客服中心」聯繫，並約定去年3月4日上午在竹北市一家便利商店交付現金250萬元，遂聯繫警方至現場埋伏，而林男依詐團指示，持偽造之外派專員假識別證及現金收款收據不實憑證出面收款時，旋遭在場埋伏警方逮捕。陳女憤而向林男求償1700萬元。

    林男則說自己僅於當天擔任面交車手，且於面交之際隨即遭埋伏員警逮捕而未遂，亦未獲取任何報酬，陳女被騙1700萬元損害與他無關，陳女不應向他請求賠償。

    法官調查，陳女無法舉證被告為車手頭、收水手或更高層級的指揮幹部，就她被騙1千7百萬元有犯意聯絡或行為分擔，因此林男不需與本案詐欺集團成員負共同侵權行為責任。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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