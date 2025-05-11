警鷹眼攔查無牌電動車 意外逮獲失聯移工兼詐欺通緝犯

越南籍丁姓逃逸移工（紅圈），近日騎乘未懸掛車牌的電動車，員警巡邏發現盤查，赫然發現是失聯移工，且還是詐欺通緝犯。（記者陳建志翻攝）

2025/05/11 16:46

〔記者陳建志／台中報導〕台中霧峰一名丁姓（28歲）越南籍失聯移工，已逃逸2年多，近日騎乘未懸掛車牌的電動自行車行經霧峰新埔路，霧峰分局四德派出所員警巡邏和他擦身而過，發覺有異後立即迴轉攔查，丁男雖駛入巷弄中躲藏，仍被員警尋獲，雖一度假冒身分，仍被拆穿識破，查出不但是失聯移工，還是詐欺通緝犯，訊後移送台中地檢署偵辦。

霧峰分局四德派出所員警近日騎機車巡邏經霧峰區新埔路時，發現對向車道一輛電動車擦身而過未懸掛車牌，員警立即迴轉欲上前攔查，該騎士見狀迅速駛入巷弄企圖躲避查緝。

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員警追上後，發現他躲在停放的汽車後方，立刻進行盤查，發現該名男子是外籍移工，辯稱因電動車未掛車牌，擔心遭開罰才逃逸，並表示居留證放在住處，請友人以手機拍照傳送，員警立刻通報線上警力支援。

沒多久，男子以手機出示居留證，但員警一看發現照片明顯與相貌不符，且無法清楚交代年籍資料，不斷以「聽不懂」、「忘記了」等語推託。支援警力抵達後，當場表示將依法帶返專勤隊進一步查證身分。

此時，該名移工見紙包不住火，要求警方協助取出放置於電動車置物箱內的包包，員警在包包內發現護照，經比對後，確認是越南籍丁姓移工（28歲），丁男坦承是失聯移工，警方查出2022年8月就已失聯，且還是詐欺通緝犯，立即依法將其逮捕，後續移送台中地檢署及移民署台中專勤隊偵辦。

丁姓失聯移工（左）躲進巷弄中，仍被員警尋獲查出是失聯移工。（記者陳建志翻攝）

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