遊客駕車受困靈甫橋附近泥流 和平巡邏警及時救援

李男駕駛的客貨車行經靈甫橋附近台8線，結果受困泥流中。（圖由民眾提供）

2025/05/11 16:38

〔記者歐素美／台中報導〕台中市和平區梨山里台八線77K靈甫橋附近，因昨晚下大雨，土石流不斷，公路局谷關工務段雖不時派員清理，但今天下午1點左右，李姓男子駕駛客貨車行經，仍因現場邊坡沖下的泥流而受困，和平警分局梨山派出所獲報，通知民間拖吊車到場處理，將受困車輛拖離現場，恢復通行，並呼籲遊客不要在大雨期間上山進行冒險性遊憩行為，避免發生危害。

李姓男子表示，是到梨山遊玩，不料車子受困泥流，警方立即以警車警示燈示警，協助李男下車脫困，並通知民間拖吊車到場處理，拖吊車於下午1點12分左右到場，利用捲線軸將受困車輛拖離至安全處所，警方並於現場擺放交通錐實施管制，避免發生危害，另通報谷關工務段處理。

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工務段派員於下午1點18分到場，在1點32分左右將現場清理完畢，恢復通行；另梨山里台7甲線中興路四段101號前邊坡落石滑落，佔據單向車道，因需大型機具支援，警方已先於現場架設警告設施。

由於近日大雨，和平山區道路多處出現落石坍方，警方均迅速到場警戒並協同工務段排除，警方並呼籲遊客不要在大雨期間上山進行冒險性遊憩行為，避免發生危害。

公路局谷關工務段派員清理台八線泥流，警方在場維護交通。（圖由民眾提供）

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