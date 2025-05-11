新婚科技董娘玩交友網站搞外遇 董事長夫怒告小王獲賠30萬

台北地院近日審結，判處王男需賠償楊姓董事長30萬元。（記者吳昇儒攝）

2025/05/11 16:39

〔記者吳昇儒／台北報導〕某科技業楊姓董事長2022年11月11日迎娶林姓嬌妻，未料隔年10月初，林女透過交友軟體結識王姓男。去年5月開始，還陸續外出還發生3次性行為，被楊男發現，認定王男侵害自己的配偶權，憤而對「小王」提告，求償100萬元。台北地院近日審結，判處王男需賠償楊姓董事長30萬元。

楊男主張，王男明知妻子已婚，卻於去年5月22日、同年6月14日、8月18日分別約出妻子在外過夜；王男還透過Instagram軟體（下稱IG）與妻子互傳親暱示愛及煽情訊息，當中還有王男的下體自慰照及性交影片，已逾一般男女正常交往分際。侵害自己的配偶權，因此要向王男求償100萬元。

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王男則表示，直至去年4月才知道林女已婚，並非刻意侵害楊男的配偶權，且對方要求賠償過高，應予酌減。

法官審理後認為，王男明知林女已婚，卻仍約她外出還發生性行為，已侵害楊男的配偶權，應負損害賠償責任。考量雙方薪資、身分及學歷等狀況，認定楊男應賠償30萬元較為合適，逾此範圍請求，要難准許。

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