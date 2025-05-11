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    投資先加值必有詐 OL誤入LINE投資群組沒賺錢痛失9萬元

    刑事局出示詐團利用超商代碼繳費收據。（記者姚岳宏翻攝）

    刑事局出示詐團利用超商代碼繳費收據。（記者姚岳宏翻攝）

    2025/05/11 14:46

    〔記者姚岳宏／台北報導〕假投資詐騙手法又有變化，近期詐團誘騙民眾加入投資網站，表示需加值金額方可操作，要求前往超商加值代碼繳費，一名張姓OL繳費完成後，歹徒食髓知味，以網站操作出現問題，要求張女再度到超商繳費時，張女驚覺是騙局報警，損失金額為新台幣9萬元。

    刑事警察局指出，以往詐騙集團會先假冒股市名人或藉由「股票翻身」、「高獲利」、「穩賺不賠」等字眼，在臉書等網路平台打廣告，吸引民眾上鉤，待被害人點擊連結後，接續引導被害人加入LINE投資群組，群組內每天會有專家分享明牌，聲稱只要照著買，就能穩賺不賠。

    警方說，群組不時有成員秀出投資收益截圖，甚至曬出轉帳明細，並以「再不行動，就錯失機會」等話術引誘被害人投入資金，當被害人上鉤後，馬上會有人出面詳細介紹各種投入資金方式，可以選擇面交、臨櫃匯款、臨櫃無摺存款以及網路銀行轉帳方式。

    近期一名上班族張小姐在臉書得知投資廣告訊息，隨後詐團提供假理財專員窗口供張女加入，假理專慫恿張女加入一個假投資網站，宣稱保證獲利，張女依照指示至該網站申請帳號，對方表示須加值金額至該投資網站方能操作，要張女到超商代碼繳費，第一筆繳費成功後，歹徒以網站操作出現問題，要求張女再度到超商繳費時，張女才驚覺誤入騙局。

    刑事局呼籲，若發現有投資廣告宣稱「高獲利」、「穩賺不賠」或是「靠股票翻身」等，那就一定是詐騙，請立即撥打165反詐騙專線或向附近派出所報案，保護自身財產安全。

    刑事局出示詐騙話術。（記者姚岳宏翻攝）

    刑事局出示詐騙話術。（記者姚岳宏翻攝）

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