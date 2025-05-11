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    國中女生疑用AI變造照片毀情敵 警方調查中

    台中市發生一起國中男女學生交往，其中一人涉嫌用AI變造不雅照片攻擊情敵，大甲警分局已受理報案。（圖擷自Google地圖）

    台中市發生一起國中男女學生交往，其中一人涉嫌用AI變造不雅照片攻擊情敵，大甲警分局已受理報案。（圖擷自Google地圖）

    2025/05/11 17:18

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市某國中男學生疑腳踏兩條船，同時與2名國中女學生交往，其中一名女學生無意間發現男學生和另一名女學生的不雅照，涉嫌將情敵照片AI變造後PO網，被害女學生的家長獲知後報案，台中市大甲警分局表示，已受理偵辦中，因涉案人皆未成年，內容無法透露。

    有民眾在臉書爆料公社po文表示，台中某國中一名女學生被惡意用AI合成照片，四處亂發布照片， 導致這名女學生被同學排擠，女學生的媽媽擔心女兒會因為這件事情心裡會有傷害，也擔心學校以外的人看到照片的人會騷擾自己的女兒。

    PO文者說，目前知道對方和被害女學生讀同一所學校，家長已報警，但對方的父母完全不理不睬，「現在不是學校霸凌，就是用AI亂合成害人！」被害人的媽媽因為擔心孩子到現在吃不下，睡不著。

    PO文者指出，有很多人希望他將「兇手」的照片公開，因此一起PO出照片，被PO照片的女學生長相清純，她自PO網路照片常有流行穿搭，偶爾露出細腰；網友看到後說，未經他人同意散播照片，PO文者行為也不合法。

    大甲分局表示，已受理家長報案，目前調查中，因涉及兒童及少年福利與權益保障法，無法說明。

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