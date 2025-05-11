抓到妻子外遇6度上汽旅 人夫氣炸提告求償1原因遭駁回

台中一名人夫因妻子和吳姓友人多次投宿汽車旅館，提告連帶求償60萬元，法官因提供的影像模糊難辨，判決免賠駁回。（記者陳建志攝）

2025/05/11 17:03

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名劉姓人夫，發現妻子與一吳姓男子過從甚密，除錄下兩人在河堤牽手散步，前後還6次入住汽車旅館，最後一次去年9月6日兩人離開汽車旅館遭丈夫和友人攔下，兩人也坦承錯誤，劉男據此向兩人提告侵害配偶權，要求連帶賠償60萬元，不過台中地院法官審理後發現，劉男提供的影像模糊不清，無法辨識影像中兩人的長相和身分，兩人被攔下時，也未陳述有何踰越一般男女正常社交的具體行為，認定證據不足，判決免賠駁回。

劉姓人夫提告主張，與妻子結婚後生下1個小孩，兩人原本感情良好，但妻子2024年7月起，常藉故外出甚至徹夜未歸，經友人告知才知與吳姓男子互動親密且進出汽車旅館，之後暗中蒐證，發現兩人曾在河堤散步，並在餐廳親密用餐，且先後6次投宿汽車旅館並發生性行為，曾在兩人離開汽車旅館時上前質問，兩人未明確否認並皆坦承錯誤，因已逾越正常男女交往分際，造成家庭支離破碎、身心莫大痛苦，提告兩人應連帶賠償60萬元。

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人妻審理時否認前往汽車旅館並發生性行為，強調在公共場所用餐，應屬正常友人間的交誼行為，雖坦承去年9月5日有入住台中一間汽車旅館，但是因吳男喝酒後欲駕車離去，將他安頓在車上睡覺後，因十分疲憊而獨自上樓在房間內休息，隔天搭乘吳男的車子順路上班，並未踰越一般男女正常交往。

吳姓男子也說，去年9月5日喝酒後酒醉，醒來時發現自己睡在車上，剛好人妻上車後詢問，才知道自己前晚喝酒醉倒，對於因此對於人妻造成困擾感到萬分抱歉，強調當天要在載人妻前往工作地點，並未踰越一般男女正常交往。

台中地院法官審理後，勘驗劉姓人夫提供的蒐證影像，發現其主張去年7月29日，妻子與吳姓男子手牽手親密在河堤散步，但他提供的影像，僅看到2人的背面，且拍攝距離甚遠，除完全無法辨認其等長相外，也不能辨別其身形及舉止。

劉男另主張，去年8月4日、8月15日兩人入住台中汽車旅館，但因提供的影像，女子下車後的畫面劇烈晃動，無法確切辨認該女子的臉部特徵，無法確認兩人有一同入住汽車旅館，或僅能證明吳男名下的汽車有從汽車旅館駛離，但車輛玻璃隔熱紙的顏色及反光等因素，均無法確認車內之人數、人員臉部特徵，無法證明妻子與吳男有一同入住汽車旅館並發生性行為。

其餘主張兩人投宿汽車旅館並發生性行為，也都因拍攝距離甚遠且畫面解析度模糊，難以辨認畫面中2人的長相與舉止，無法證實兩人一同入住汽車旅館。

至於去年9月6日兩人共同離開汽車旅館遭攔下，僅錄下人妻稱「那做出這件事情是我自己問題、那是我自己的問題、我的錯、這件事情是我的不對、恩」；吳男稱「我沒辦法、恩、對、我知道這樁事情我不對在先、我也是等她事情處理好、好嗎？」，兩人均未陳述有何踰越一般男女正常社交的具體行為，法官認定無具體證據可證明兩人有踰越一般男女正常社交的行為，駁回人夫損害賠償的請求，可上訴。

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