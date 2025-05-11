5條通車手警局旁領款 見警心虛衝路口被逮

林姓車手涉及洗錢防制等犯行，被新北地檢署、新北地院等5單位發布通緝，警方當街追捕，逮獲亡命車手。（記者吳仁捷翻攝）

2025/05/11 16:48

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市一名男子到新北市警察局旁超商領款，接獲詐騙網通報，警方暗中到場，但林嫌見警，故作鎮定，領完錢後奪門而出，一路從府中路狂奔，衝過縣民大道，無視高速行車，員警緊追在後，上前制伏疑犯，除查扣身上17餘萬元贓款，赫見林嫌被因涉及詐欺案，被新北地檢署、新北地院等5個機關發布通緝，仍持續擔任車手牟利，警方除依法送辦，續追幕後集團。

新北市警板橋分局板橋派出所員警9日獲報，府中路一間超商傳出車手出現領款，巡邏員警邱懷恩、林敬倫獲報，趕抵超商前，發現林嫌形跡可疑，上前盤查，林嫌見警靠近，心虛想逃逸，衝出大門後，直奔縣民大道車道，警方迅速展開追捕，但亡命林嫌無視來車衝過分隔島，員警追上前將疑犯壓制在地。

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警方過濾車手身分，赫見29歲林姓車手涉及詐欺、洗錢等多項罪名，被新北、彰化、台中地檢署及台南、新北地方法院等5個機關通緝，犯行涉及妨害秩序、洗錢防制及組織犯罪等，犯罪事證明確；板橋警方查扣1支手機、17餘萬元贓款、4張金融卡等證物，警詢後，依詐欺及洗錢防制等罪嫌移送新北地檢署偵辦，通緝部分解送各發布機關歸案。

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警方起出17餘萬元贓款、收據等證物，將林嫌依法送辦。（記者吳仁捷翻攝）

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