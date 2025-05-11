北市麵線店遭放冰箱潑紅漆、撒冥紙 鄰居辯是裝置藝術

北市20多年麵店店門口遭鄰居放置冰箱並且不雅字眼，甚至還撒冥紙，警方獲報到場處理。（記者陸運鋒翻攝）

2025/05/11 14:20

〔記者陸運鋒／台北報導〕台北市大安區四維路一間開設20多年麵線店張姓老闆，因與樓上理髮店的吳姓老闆發生糾紛，吳男除了在騎樓放置冰箱並寫上不雅字眼，甚至還撒冥紙，嚇得麵線店好幾天沒開店，整起事件昨被民眾PO網後曝光，而警方通知吳男到案時，他辯稱是裝置藝術非恐嚇，詢後仍送辦。

大安警分局調查，麵線店51歲張姓老闆在上月22日，因樓上33歲吳姓老闆路過時看了一眼，吳男認為張男在瞪他，於是雙方起了口角，進而發生推擠拉扯，警方獲報到場後，2人已無衝突且不需提告。

請繼續往下閱讀...

警方今表示，本月3日再度獲報，該麵線店騎樓被人棄置冰箱，轄區警員到場張貼清理通知後離去，但在6日晚間9時許又獲報，冰箱上被用紅漆寫上「林北甲組」及「忌」等不雅字眼，且地上還殘留著多張冥紙。

民眾見到此狀後，拍下照片昨天PO上社群平台表示，該間麵線老店老店，近期2樓擅自將冰箱擺放在店門口，警察則貼1張廢棄物公告，但事情沒有解決反而遭到潑紅漆，還寫上「林北甲組」，讓麵線店老闆每天都活在恐懼中，只好選擇停業。

據指出，警方事後通知吳男到案說明，吳男辯稱這些行為僅是創作，並沒有恐嚇意圖，警詢後依恐嚇罪嫌函請台北地檢署偵辦；而吳男今接受媒體聯訪時，同樣稱自己只是裝置藝術，再度否認有恐嚇意圖。

警方呼籲，鄰居間糾紛事件，應循合法途經尋求解決共識，如遇類似情況時，應立即撥打110或轄區派出所電話，通知員警到場了解情況，避免衍生事端或造成衝突。

警方獲報到場時，發現麵線店遭人潑紅漆及撒冥紙。（記者陸運鋒翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法