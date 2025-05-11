妻社群頭貼不放合照遭夫痛毆、持刀追砍 法官判准離婚

妻子社群平台頭貼不放夫妻合照，丈夫即暴力相向，加上販毒被判刑，妻子訴請離婚，南投地院法官判准夫妻離婚。（記者陳鳳麗攝）

2025/05/11 15:55

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣年輕女子小玉（化名）奉子成婚，丈夫見小玉的社群網站頭貼只放自己獨照，要求換夫妻合照不成，在國道服務區丟妻的手機，揚言掐死妻子愛貓，後來毆打並拿開山刀追砍，公公搶下刀具後丈夫仍揚言「朋友會拿槍來」，小玉活在恐懼中而訴請離婚，法官判決離婚。

小玉是在2年前因懷孕嫁給孩子的爸，婚後孩子出生前夫妻享有一段平靜時光，但孩子出生後，丈夫即原形畢露，結婚隔年就因販毒被羈押，也因販毒一審去年11月被桃園地院判刑1年8個月，另有其他案被台中地院、南投地檢署通緝中。

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販毒丈夫情緒經常失控，去年12月中旬要小玉將頭貼照片換成兩人合照，小玉因工作與社群平台有關，不願意換頭貼，在國道某服務區時，暴力夫即把小玉的手機丟在地上，開車上國道後揚言把小她的包包丟到高速公路，一度還要把她趕下車，丟到在國道上。

隔天暴力夫繼續「盧」，見小玉仍不換頭貼照片，即揚言要掐死妻子的愛貓，夫妻再度大吵，小玉遭丈夫毆打頭和心臟，並被掐脖子，其夫還不罷休拿出開山刀追砍，小玉逃開後求助同住的公婆，公公搶下開山刀後被嗆「朋友等一下會拿槍來！」

小玉因丈夫販毒案被判刑，還因夫未還貸款被保人討債，加上其暴力行徑訴請離婚，南投地院法官指出，民法1052條第1香第10款規定，夫妻之一方，有因故意犯罪，經判處有期徒刑逾六個月確定之情形者，他方得向法院請求離婚。加上丈夫多次暴力行徑，判准離婚。

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