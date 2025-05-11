驚！10歲童衝馬路遭廂型車撞飛 網：誰給的勇氣？

10歲男童馬路時遭1輛廂型車撞飛，警方發現左側路旁白色休旅車，疑似擋住廂型車視線，男童與休旅車主都有過失。 （警方提供）

2025/05/11 13:51

〔記者湯世名／彰化報導〕驚！彰化縣鹿港鎮成功路9日晚間發生一起驚險車禍！1名10歲男童過馬路時，遭1輛經過的廂型車撞飛，所幸送醫治療後已返家休養，影片PO網引發大批網友轟「直接衝過馬路，是誰給的勇氣？」警方勘查發現，男童過馬路時，左側路旁停放1輛白色休旅車，疑似擋住廂型車視線，因此警方除了追究男童過失，休旅車主也被警方依法舉發。

鹿港警分局調查，這起車禍事故發生在前天晚間6點多，10歲男童穿越道路，適逢1輛廂型車沿成功路東往西方向行駛，雙方發生碰撞，廂型車車損，男童頭部受傷送往彰濱秀傳醫院治療，所幸觀察後即返家休養。廂型車駕駛酒測值為0。

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這起撞擊影片被PO上網，引發大批網友論戰，有網友怒稱男童過馬路用衝的，想趁沒車快速通過這個可以理解，但是男童腦袋是在想什麼，看右邊沒車，不用看左邊嗎？不過也有不少網友認為，路旁有1輛白色休旅車，疑似遮擋住廂型車駕駛視線，是導致這起事故的主因之一。也有網友說，箱型車通過視野盲區前後應減速；男童過馬路都不用先左右看就衝出來，什麼條款都沒用，10條命都不夠用；儘管左側有休旅車停在那邊，男童過馬路時應停在車頭處先看一下，比直接衝出去安全，也很有可能這場意外不會發生。

鹿港警分局則指出，廂型車肇事責任還要釐清；男童跨越道路雙黃線已違法道路交通管理處罰條例第78條第4項，處500元罰鍰，父母是否有責任還要釐清；至於該輛白色休旅車則依第56條第1項第5款規定舉發，處600元以上1200元以下罰鍰。

鹿港鎮10歲男童馬路時，遭1輛廂型車撞飛。 （警方提供）

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