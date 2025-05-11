為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    驚！10歲童衝馬路遭廂型車撞飛 網：誰給的勇氣？

    10歲男童馬路時遭1輛廂型車撞飛，警方發現左側路旁白色休旅車，疑似擋住廂型車視線，男童與休旅車主都有過失。 （警方提供）

    10歲男童馬路時遭1輛廂型車撞飛，警方發現左側路旁白色休旅車，疑似擋住廂型車視線，男童與休旅車主都有過失。 （警方提供）

    2025/05/11 13:51

    〔記者湯世名／彰化報導〕驚！彰化縣鹿港鎮成功路9日晚間發生一起驚險車禍！1名10歲男童過馬路時，遭1輛經過的廂型車撞飛，所幸送醫治療後已返家休養，影片PO網引發大批網友轟「直接衝過馬路，是誰給的勇氣？」警方勘查發現，男童過馬路時，左側路旁停放1輛白色休旅車，疑似擋住廂型車視線，因此警方除了追究男童過失，休旅車主也被警方依法舉發。

    鹿港警分局調查，這起車禍事故發生在前天晚間6點多，10歲男童穿越道路，適逢1輛廂型車沿成功路東往西方向行駛，雙方發生碰撞，廂型車車損，男童頭部受傷送往彰濱秀傳醫院治療，所幸觀察後即返家休養。廂型車駕駛酒測值為0。

    這起撞擊影片被PO上網，引發大批網友論戰，有網友怒稱男童過馬路用衝的，想趁沒車快速通過這個可以理解，但是男童腦袋是在想什麼，看右邊沒車，不用看左邊嗎？不過也有不少網友認為，路旁有1輛白色休旅車，疑似遮擋住廂型車駕駛視線，是導致這起事故的主因之一。也有網友說，箱型車通過視野盲區前後應減速；男童過馬路都不用先左右看就衝出來，什麼條款都沒用，10條命都不夠用；儘管左側有休旅車停在那邊，男童過馬路時應停在車頭處先看一下，比直接衝出去安全，也很有可能這場意外不會發生。

    鹿港警分局則指出，廂型車肇事責任還要釐清；男童跨越道路雙黃線已違法道路交通管理處罰條例第78條第4項，處500元罰鍰，父母是否有責任還要釐清；至於該輛白色休旅車則依第56條第1項第5款規定舉發，處600元以上1200元以下罰鍰。

    鹿港鎮10歲男童馬路時，遭1輛廂型車撞飛。 （警方提供）

    鹿港鎮10歲男童馬路時，遭1輛廂型車撞飛。 （警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播