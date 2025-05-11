最慟母親節！18歲儀隊學霸遇恐怖情人殞命 母認屍淚崩

警方今天報請檢方相驗，詹母數度崩潰痛哭，令人鼻酸。（圖由民眾提供）

2025/05/11 15:36

〔記者許國楨／台中報導〕台中市南屯區10日驚傳情殺命案，就讀桃園某高校身材高挑、課業優異也是儀隊副社長的18歲詹姓高三女生，南下與前男友碰面討回寵物鼠，僅因不願復合慘遭對方刺死，警方今天報請檢方相驗，詹母哀慟認屍，情緒崩潰不斷淚喊，「我的女兒啊！」母親節前夕痛失愛女，令人鼻酸。

詹女與24歲詹姓男子曾交往，數月前分手，詹男昨以還寵物鼠為由，將詹女約至其台中南屯忠勇路租屋處樓下談話，詹女因擔心有變，特地請1名彭姓男同學陪同南下，事發時，彭男坐在車內等待，還備有球棒防身，未料雙方會面不到10分鐘，詹女明確拒絕復合。

請繼續往下閱讀...

詹男情緒失控，先將裝有天竺鼠的提袋丟地，隨即掏出預藏水果刀，朝詹女胸口與背部連刺多刀。詹女慘叫倒地，彭男見狀衝出車外持球棒制止，卻已來不及，詹男犯案後也以刀自刺胸部3刀，但因體型壯碩，傷口不深，送醫後意識清楚，目前仍在加護病房，由警方全天候戒護，詹女則在送醫途中傷重不治。

據了解，死者詹女是桃園某高校的高三學生，身材高挑、課業優異，是儀隊副社長，也是學校風雲人物，原本即將迎來畢業與嶄新大學人生，未料因前男友要求復合，以「歸還寵物鼠」為由引誘赴約，竟慘遭毒手，香消玉殞。

據悉，詹母事前曾勸過女兒，不要拿寵物鼠了，但女兒還是赴約，更沒料到詹男會起殺機，讓她在母親節前夕痛失愛女，她得知噩耗後情緒崩潰，警方今天報請檢方相驗時，詹母數度淚崩哀慟哭喊「我的女兒啊」，認屍時幾乎癱軟、無法言語，令人鼻酸。

至於詹女所受致命傷為何，檢方擇定後天解剖，而詹女遺體由醫院移往台中殯儀館冰存，詹母在遺體上車時不斷喊著女兒姓名，哭著說「妳要跟好喔」、「要上車了喔」，場面哀戚。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法