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    7旬婦落入「猜猜我是誰」圈套 被假姪子騙2次

    警方到場勸說。（記者王冠仁翻攝）

    警方到場勸說。（記者王冠仁翻攝）

    2025/05/11 13:19

    〔記者王冠仁／台北報導〕台北市七旬宋姓老婦，某次接獲一通電話，對方聲稱自己是她的「姪子」，還說因為換手機要跟她重新互加通訊軟體好友。不久後，對方謊稱自己有債務問題，要她匯款18萬元到指定帳戶，她匯款以後，對方再要她去銀行提領15萬元現金，幸虧行員通報警方，警方聯繫上「正牌」姪子一同揭穿詐騙集團謊言。

    北市警大同分局今天發布新聞稿，公布這組詐騙集團的話術，同時也呼籲民眾，假冒親友的詐騙案例層出不窮，親友欲借錢或分享投資管道時，應面對面見到本人再三查證後再作決定。民眾應謹記防詐三步驟：一聽、二掛、三撥打165專線，也可撥打110報案專線尋求警方協助。

    警方調查，79歲宋姓老婦某次接到一通電話，對方聲稱是她的姪子，還說因為辦了新門號要跟她重新互加通訊軟體好友；「假姪子」隨後又用通訊軟體跟她聯繫，聲稱最近有債務問題想要借錢。宋沒發現對方是詐騙集團假扮，都依對方所說照做。

    起先，詐騙集團要宋匯18萬到某帳戶，宋依對方所說匯錢；詐騙集團食髓知味，又要她去銀行提領15萬元現金打算面交取款，宋於是跑到住家附近的合作金庫銀行大同分行打算提領15萬元，但行員發現她近來頻繁提款有異，通報警方。

    警方趕到現場釐清始末後，發現宋女落入了典型的「猜猜我是誰」詐騙圈套，警方為了讓她清醒，於是聯繫其家屬，通知「正牌」姪子到場，姪子到場後聲稱自己根本沒有跟宋聯繫也沒有要借錢，宋這才大夢初醒。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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