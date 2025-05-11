控基市府違法要求「同意接管證明」 建商提國賠求償1億被駁回

基隆地院審理後，認為建商起請求時效已逾2年，罹於時效，駁回告訴。（記者吳昇儒攝）

2025/05/11 15:13

〔記者吳昇儒／基隆報導〕知名建商在基隆推出大型建案，但因戶數超過建商原規劃數量，市府因考量高地用戶用水公共利益，要求建商提出自來水接管證明。但建商認為已經檢附「通水核可證明」，市府要求違法，並造成公司1億237萬元損失，去年請求國家賠償。基隆地院審理後，認為建商請求時效已逾2年，罹於時效，駁回告訴。

國揚實業提告指出，與其他業者共同投資興建「早安國揚」預售屋建案完工後，於2020年12月16日向基隆市政府申請使用執照時，卻被違法要求須檢附法定義務外的「同意接管證明」。但該建案經4次變更，市府僅要求申請使用執照時，應檢附「通水核可證明」，沒想到卻濫用裁量權，要求提供其他證明，於法無據。

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但為了顧及消費者權益，仍先向自來水公司申請接管維護，隔年取得證明後，方獲發使用執照，但須額外支出和解金及律師費共1300萬餘元；此外，為了能成功取得同意接管證明，另外在設備上及維護費等處，多花了6612萬餘元，衍生出來的利息及財務費用也高達2293萬餘元，因此要向基隆市政府請求國賠，共計1億237萬餘元。

基隆市政府則指出，為確保高地地區用戶用水公共利益，才會要求建商提出自來水接管證明，是合法行政裁量。該建案是第3期工程，原先規劃936戶用水，卻累積至973戶，額外多出30多戶，建商理應依自來水法及自來水公司規定申請接管，也不得推諉不知情。另該起建案延誤取得使用執照，是因為現場施工尚未完成、文件未依規定檢附，缺失事項尚未處理等，並非市府要求取得接管證明導致。

此外，該起建案4次變更設計核准建照附表內均有加註「本案請檢附通水核可證明」等文字，就應該知道需檢附通水核可證明並取得接管證明，但卻延至去年4月25日方才提出國家賠償請求，已超過2年期限。建商與住戶和解金、訴訟費用與市府行政行為間，不具相當因果關係，聲明駁回告訴。

法官認為，該起建案具相當規模，建商必然具有相當財務、建築工程、法務等專業資源，本應知悉，得知買賣契約因遲延取得使用執照，會產生延遲利息、賠償購屋客戶及律師費支出。且原告遲至去年才提告，顯已罹於時效，請求即屬無據，駁回告訴。

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