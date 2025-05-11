不滿被越南籍老闆娘倒債 債主潑漆洩憤苦了倒楣房東

張嫌潑漆後，債主還在鐵門上張貼告示。（記者王冠仁翻攝）

2025/05/11 14:46

〔記者王冠仁／台北報導〕43歲張姓男子因為做生意，輾轉認識開湯包店的越南籍阮姓女子，阮以資金周轉不靈為由，向張借27萬元，承諾隔月還錢。沒想到，張隔了3個月都沒拿到還款，也聯繫不上阮，氣得跑到阮的湯包店店面潑灑紅漆洩憤；警方事後不僅將張查緝到案，更發現阮早已落跑出境，當初出租店面給阮的房東還在店面張貼公告，呼籲各路債主「高抬貴手」。

警方調查，張姓男子先前因為做生意的關係，輾轉認識在台北市北投區自強街開湯包店的越南籍阮姓女子。今年1月，阮以資金周轉不靈為由，向張借了27萬元，還說2月就會還錢。

請繼續往下閱讀...

張借錢出去，沒想到2月阮沒還錢，3月時也沒還，不久後更直接「人間蒸發」，無法取得聯繫，張氣得火冒三丈。本月2日凌晨1時許，張越想越氣，他居然戴著頭套，跑到自強街店面潑灑紅漆洩憤，犯案數10秒就逃離現場。

轄區警方調閱監視器畫面追查，雖然張犯案時有戴頭套也徒步行走，但警方擴大調閱他來去向動線的監視器畫面，根據他使用的交通工具之車牌資料，循線鎖定他並將他在8日時查緝到案。

據了解，張聲稱就是不滿阮不還錢才去該處潑漆洩憤，警方最後將張依恐嚇、毀損罪嫌送辦。警方事後試圖聯繫上阮女，卻發現她早已出國；警方側面了解，阮疑似在台生活時染上賭博惡習，積欠上百萬賭債後，將湯包店店面以60萬元頂讓出去後，早已溜回越南老家。

張嫌本月2日凌晨戴著頭套去潑漆。（記者王冠仁翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法