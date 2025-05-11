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    鐵路警察局感念「警察媽咪」辛勞 局長呂新財送康乃馨感謝同仁

    鐵路警察局準備小禮物與康乃馨送給「警察媽咪」。（記者王冠仁翻攝）

    鐵路警察局準備小禮物與康乃馨送給「警察媽咪」。（記者王冠仁翻攝）

    2025/05/11 12:53

    〔記者王冠仁／台北報導〕今天是一年一度的母親節，鐵路警察局為了感謝身兼母職、警職的女性同仁，局長呂新財在此次母親節到來前，親手逐一贈送小禮盒與康乃馨小熊花束給鐵警局內90位具母親身分的同仁，感謝「警察媽咪」不分晝夜為鐵路警政工作付出的辛勞。

    鐵警局指出，同仁平時負責維護台鐵、高鐵治安秩序，守護行旅安全，尤其女性員警在工作崗位與家庭辛勞付出。此次母親節，由鐵路警友會贊助，精心挑選香氛康乃馨及恆溫杯墊茶杯組，期盼透過這份心意，獻上感謝、健康、暖心及熱情滿滿祝福。

    呂新財表示，警察因工作特性，勤業務繁重且需日夜輪班，難以經常陪伴母親及家人，而母親節當日也仍有許多同仁犧牲與母親、家人相聚的時光，在崗位上戮力從公。藉由這次母親節慰問活動，向鐵路警察局所有母親送上最誠摯的感謝與祝福，感謝同仁為鐵路警察局警政治安工作的犧牲奉獻。

    呂新財也說，在忙碌的工作中，看不見的隱形家務通常都還是落在女性肩上，呼籲家事分攤一起來、父母共親職、家庭更幸福的觀念，全力落實男女平等觀念。

    鐵路警察局準備小禮物與康乃馨送給「警察媽咪」。（記者王冠仁翻攝）

    鐵路警察局準備小禮物與康乃馨送給「警察媽咪」。（記者王冠仁翻攝）

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