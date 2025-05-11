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    專偷香水！搭車亂繞還到商圈變裝 賊落網驚訝︰怎麼找的到我

    劉嫌趁百貨公司專櫃人員上廁所或忙碌時，將熱門款香水竊走。（記者陸運鋒翻攝）

    劉嫌趁百貨公司專櫃人員上廁所或忙碌時，將熱門款香水竊走。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/05/11 13:08

    〔記者陸運鋒／台北報導〕偏愛香水的劉姓男子日前到台北市東區百貨公司，趁工作人員忙碌時，將4瓶要價3萬7600元的熱門款香水竊走，作案後還多次搭捷運，並往人潮眾多的商場變裝，大安分局警方調閱近百支監視器將劉嫌逮捕，他還驚訝的說「怎麼找的到我！」

    大安警分局今天宣布偵破此案並說明，無業38歲劉嫌於2月18日下午，搭捷運到新光三越百貨DIAMOND TOWERS，鎖定法國品牌MATIERE PREMIERE香水櫃位後，趁工作人員忙碌招呼其他客人之際，下手竊走3瓶分別要價7200元熱門款香水。

    食髓知味的劉嫌又在同月24日，在SOGO百貨復興館看上AMOUAGE品牌香水，趁工作人員上廁所時，悄悄摸走1瓶單價高達1萬6千元熱門款香水。

    據查，狡猾的劉嫌在作案後，並不會直接搭乘捷運板南線返回新北板橋住處，還會刻意搭乘文湖線，跑到南西商圈、西門町、台北地下街或夜市等地四處亂繞，並在人來人往的換其他的鴨舌帽、撐傘或蓋上連身帽遮掩身形，企圖混淆警方查緝。

    警方說，接獲這2起竊案後組成專案小組，經查研判為同1名嫌犯所為，於是在2個多月調閱百支監視影像，交叉比對分析並前往劉嫌居住地訪查，最後才確認劉嫌身分，並於本月7日持拘票、搜索票將其查緝到案，扣得香水4瓶等證物，而劉嫌落網時還很驚訝說「你們怎麼找的到我！」

    警詢時，劉嫌稱因為偏愛香水，但是因為沒有錢買才會下手行竊，詢後依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦辦。警方指出，商家賣場可多加裝監視器，離開櫃位調取貨物，可委託鄰櫃協助，以降低犯罪風險。

    劉嫌作案後並沒有直接返家，還會搭捷運四處亂繞，並到人潮眾多的商圈換帽子等。（記者陸運鋒翻攝）

    劉嫌作案後並沒有直接返家，還會搭捷運四處亂繞，並到人潮眾多的商圈換帽子等。（記者陸運鋒翻攝）

    劉嫌2月搭捷運到新光三越百貨DIAMOND TOWERS，鎖定法國品牌MATIERE PREMIERE香水櫃位後，趁工作人員忙碌招呼其他客人之際，下手竊走3瓶分別要價7200元熱門款香水。（記者陸運鋒翻攝）

    劉嫌2月搭捷運到新光三越百貨DIAMOND TOWERS，鎖定法國品牌MATIERE PREMIERE香水櫃位後，趁工作人員忙碌招呼其他客人之際，下手竊走3瓶分別要價7200元熱門款香水。（記者陸運鋒翻攝）

    劉嫌看上AMOUAGE品牌香水，趁工作人員上廁所時，悄悄摸走1瓶單價高達1萬6千元熱門款香水。（記者陸運鋒翻攝）

    劉嫌看上AMOUAGE品牌香水，趁工作人員上廁所時，悄悄摸走1瓶單價高達1萬6千元熱門款香水。（記者陸運鋒翻攝）

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