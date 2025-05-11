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    偷路旁價值3萬元高檔腳踏車 識貨賊辯：以為沒人要

    黃嫌偷走腳踏車。（記者王冠仁翻攝）

    黃嫌偷走腳踏車。（記者王冠仁翻攝）

    2025/05/11 13:01

    〔記者王冠仁／台北報導〕黃姓男子是專門偷腳踏車、機車的慣竊，他某次在台北市街頭，發現路旁有一輛沒有上鎖、價值3萬元的高檔腳踏車，隨即將車騎走；車主事後發現愛車遭竊，氣得報警。警方根據監視器畫面追查，循線將黃查緝到案，他聲稱當時以為路旁的腳踏車是被人棄置，才將車騎走，但警方仍將他依竊盜罪嫌送辦。

    警方調查，當時這名腳踏車車主騎車外出辦事，將價值3萬元的高檔公路車停放在台北市街頭，沒想到不久後愛車就不翼而飛，車主氣得報警。

    轄區中正二分局南海路派出所警方獲報後調閱監視器畫面，發現車主停車後不久，就有1名男子將腳踏車騎走。警方根據騎車男子的去向、特徵，掌握其地緣關係，輾轉查出他就是黃姓男子，並將他查緝到案。

    據了解，黃到案聲稱，當時在路旁見到這輛腳踏車，以為是被人棄置，才將車騎走。不過，警方查出黃男過去有多筆竊盜前科，而且大多是鎖定「未上鎖之腳踏車」及「鑰匙未拔」的機車為犯案目標，且為慣犯，因此仍將他依竊盜罪送辦。

    中正二分局呼籲，自行車為大眾常用通勤工具，停放在外應置於可掌握監控之下，且切記將自行車上鎖，以防有心人士覬覦。如車輛遺失，可立即撥打110報案電話，警方將立即到場協尋車輛。

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