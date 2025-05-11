台南酒吧遭砸2傷 警釐清爭風吃醋引發、速逮3嫌

台南中西區公園路上一家酒吧，於11日上午7點許發生男酒客為女客人爭風吃醋的衝突，造成一男一女受傷，店內物品被砸，警方到場蒐證查辦。（圖：民眾提供）

2025/05/11 12:27

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市中西區公園路上1家酒吧於今天上午7點許驚傳有客人砸店、且有人受傷。轄區市警二分局員警趕到現場、得知是兩方男酒客為郭姓女子爭風吃醋、引發衝突，25歲黃姓男子遭對方王姓男子等3人打傷、郭女也被波及，兩人都送醫。警方事後循線查獲王男等3嫌，依刑法聚眾鬥毆、傷害及毀損罪嫌移送法辦。

南市二分局警方於今天上午7點許接獲市警局110勤務中心轉通報指，中西區公園路上1家酒吧有男女糾紛起爭執，有人受傷、店內物品遭砸損壞。

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線上巡邏員警趕赴現場時，僅有25歲黃姓男子與31歲的郭姓女子在場，2人手腳都受到一些輕傷，員警立即協助將2位受傷男女送往醫院治療。

據警方初步了解，黃男與郭女都是該酒吧的客人，當時同樣也是酒吧客人的49歲王姓男子，疑為了郭女與黃男爭風吃醋，兩男起了衝突，過程中王男的另兩名友人陳姓男子（47歲）、戴姓男子（44歲）與王男一起動手毆打黃男，並波及到郭女及店家物品後駕車離去。

警方在場了解案況、並調閱監視器掌握王姓男子駕駛的座車車號，隨即前往台南安平區王男的住處、通知涉案的王男與其兩名友人陳男、戴男一起到案說明，訊後均將王男等3名嫌犯移送法辦。

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