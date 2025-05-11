老翁全聯偷兩顆水果被上銬逮捕 自爆前三重警分局長

全聯超市店員追竊嫌，老翁竟是前三重分局長蔡榮源（藍衣）。（擷取自網路）

2025/05/11 13:13

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市74歲老翁蔡榮源到全聯賣場偷竊一顆番茄、酪梨，被店員攔阻時脫逃，兩人當街追逐，老翁被捕、製作完筆錄要移送檢方偵辦時，才告知員警他曾是三重分局長，後經證實，落得如此下場令人不勝唏噓。

據了解，該案發生於8日下午5時許，海山分局新海派出所接獲全聯報案，指稱一名男子在店內偷水果，沒結帳即離開。店員發現異狀後，欲上前攔阻，該名男子見狀立即逃逸，直到板橋區雨農路巷口遭店員攔下，警方到場時他又企圖逃跑，被警員上銬，並在其身上查扣酪梨及番茄各1顆，並依現行犯逮捕，訊後依法移送新北地檢署偵辦。

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老翁透露自己曾是三重分局長蔡榮源，而警方臉書「警界改革真相聯盟」，也以「北縣警界~一代梟雄，如此狼狽不堪!令人不勝唏噓」為題，披露綽號「龍眼」的蔡榮源2006年時，包庇百家樂被降級。

據警界人士透露，蔡榮源於2006年，時任台北縣警察局局長黃茂穗任內，從永和分局長調任三重分局長，警界升官圖一片看好，但先被媒體揭露，未出席萬安演習，勤務鬆弛，檢調又接獲情資，查出蔡榮源於永和分局長任內包庇百家樂賭場，被降調苗栗縣警察局警務參，沒想到19年後偷竊兩顆水果狼狽被逮。

前三重分局長蔡榮源在全聯超市竊取2顆蔬果被逮捕。（記者吳仁捷翻攝）

全聯超市店員追竊嫌，老翁竟是前三重分局長蔡榮源（藍衣）。（擷取自網路）

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