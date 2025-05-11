宜蘭監獄路口死亡車禍 監獄管理員開車與機車碰撞、騎士不治

宜蘭監獄前方路口昨晚發生轎車與對向機車碰撞死亡車禍。（圖由警方提供）

2025/05/11 12:20

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭監獄一名伍姓管理員昨晚開車要回宿舍時，在宜監前方路口與對向機車發生車禍，造成嚴姓機車騎士送醫不治，伍男涉嫌過失致死罪，今天（11日）被移送宜蘭地檢署偵辦。

三星警分局昨晚八點半接獲報案，直指三星鄉三星路三段365巷口，即宜蘭監獄前方T字路口有交通事故，警方到場處理，查出30多歲伍姓男子駕駛白色轎車，從羅東往三星市區方向行駛，行經事故地點時，白色轎車欲左轉，與對向車道普通重型機車碰撞，20多歲嚴姓騎士受傷倒地。

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嚴男送醫急救後回天乏術，伍男經過酒測無酒精反應，排除酒後肇事，車禍現場血跡斑斑，白色轎車右後車身受損。案發後，警方調閱路口監視畫面，畫面中顯示，伍男駕駛的白色轎車疑似提前左轉，被對向機車撞上，但肇事原因仍待釐清。

據了解，伍男在宜蘭監獄擔任管理員，昨晚開車要回宜監宿舍，不料卻在宜監前方路口與機車發生死亡車禍。三星警分局提醒用路人，夜間行車視線不佳、風險增加，行經路口、彎道與鄉間道路時，務必減速慢行，並依規定禮讓，以確保行車安全。

車禍現場血跡斑斑。（圖由警方提供）

宜蘭監獄伍姓管理員駕駛的白色轎車右後車身受損。（圖由警方提供）

嚴姓男子騎乘的機車倒在路邊，嚴男傷重不治。（圖由警方提供）

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