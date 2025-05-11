為買100元「菁仔」！台中男冒險酒後騎車 GG了

蔡男酒後騎車差點闖紅燈，隨即被對方執勤員警攔查。（圖由警方提供）

2025/05/11 15:05

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名30歲蔡姓男子，9日凌晨因嘴饞想吃檳榔，竟在飲酒後仍心存僥倖騎車外出，結果途中差點闖紅燈，被正在執行勤務的員警當場攔下，經酒測後雖未觸犯刑責門檻，未達刑法「送法院」標準，仍將面臨高額罰鍰、吊扣駕照與車輛移置，讓蔡男當場臉色大變、悔不當初。

台中市第三分局東區分駐所警員蘇任宣，當天凌晨1時許在東區振興路與東英路口等候紅燈時，發現對向車道1輛機車疑似準備闖紅燈，立即上前攔查，而蔡姓機車騎士發現巡邏機車的警示燈映入眼簾後，也驟然停下機車，依照員警指示至路旁接受盤查。

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只是員警靠近蔡男時，便隱約聞到一股酒味，蔡男也不隱藏，坦承自己才剛飲用完1罐多的啤酒，原本只是嘴饞想到住家附近買檳榔，心想「騎一下應該不會怎樣」，沒想到馬上就被抓包，員警提供礦泉水供其漱口，並待他準備就緒後進行酒測，聽聞酒測數值為0.20毫克，得知毋須「送法院」，蔡男明顯鬆了一口氣。

儘管沒有達到刑法送辦的0.25毫克門檻，員警仍提醒蔡男其行為已觸犯行政罰，將面臨1萬5千元到9萬元不等的罰鍰，機車也被當場移置保管並吊扣牌照2年，後續其駕照亦將被吊扣，並須參加道路交通安全講習，加強法治觀念與交通安全意識，面對一連串代價，蔡男苦笑表示「只是為了一包一百塊檳榔，真是太衰了」，臉上懊悔溢於言表。

第三分局表示，經統計，截至今年4月底，轄內已查獲酒駕案件163件，其中37人拒絕酒測，68人觸犯刑法公共危險罪，警方強調，酒駕零容忍，極可能釀成憾事，不僅害己也害人，呼籲民眾酒後切勿騎車或開車，應選擇代駕或搭乘交通工具回家，共同維護道路安全，警方將持續針對酒後駕車行為展開強力執法，絕不鬆懈。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

蔡男酒測值為0.20毫克，雖未達刑法「送法院」標準，仍將面臨高額罰鍰、吊扣駕照與車輛移置等處分。（圖由警方提供）

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