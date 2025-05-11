車子違停員林國宅 地震遭磁磚砸損 管委會須賠！

黃男的車子被砸得面目全非。（民眾提供）

2025/05/11 12:25

〔記者顏宏駿／彰化報導〕去年0403花蓮大地震，彰化也傳出災情！員林市員林國宅大樓外牆磁磚因地震強烈搖晃而碎裂，碎片剛好砸中停在一樓的一部車子，黃姓車主花了13萬元6千元修車，他以管委會疏於維護磚牆為由要求賠償，但管委會認為這是天災，且黃男違規停紅線才被砸中而拒絕賠償，雙方對簿公堂，法院判雙方責任各半，扣掉車子折舊，管委會要賠黃男3萬7530元。

黃男是員林國宅的住戶，地震當天他把車子停在1樓，擋風玻璃被砸得面目全非，事後他花13萬6千元修車，他認為，自己車子受損，除了地震外，員林國宅管委會也有錯，因為磁磚砸落的外牆屬於員林國宅之全體所有權人共有，管委會因疏於防護外牆，導致其車子損害，應負賠償責任。

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管委會表示，員林國宅於2023年11月1日至15日完成年度建築物公共安全檢查及申報，均無外牆磁磚不安全或不牢固之情形，他們對外牆之設置或保管已盡相當之注意；0403大地震達芮氏規模7.2，強震導致外牆磁磚脫落砸中客車，此屬不可抗拒之天災，車子受損不應由其負責。

法官表示，台灣地震頻繁，員林國宅興建已久，外牆磁磚之黏性實已不如以往，管委會更應於定期委由工程行檢查、維修外牆有無危害安全之虞。而黃男身為住戶，明知建物老舊卻不思將系爭客車停放在安全區域，仍執意將客車停放在外牆下，遭地震掉落之外牆磁磚砸損，足認黃男並未盡善良管理人之注意義務，而對系爭事故之發生同有過失。

至於黃男違規停在紅線上，此違反道路交通安全管理條例，此規範目的是在避免因車輛駕駛人之違規停車而造成用路人之不便，目的是保護道路使用人安全，而不及於建築物所有人與管理人。因此雙方責任各半，黃男修理費，扣掉車子折舊，因此管委會應賠償金額為3萬7530元。

員林國宅興建多年，磁磚碎裂，砸中下方的車子。（民眾提供）

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