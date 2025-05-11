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    首頁　>　社會

    殯葬圈內超鹹濕婚外情 人妻與同行小王相約火葬場廁所激戰判賠30萬

    從事殯葬業的張男發現妻子與同行的翁男偷情，甚至相約在火葬場廁所內激戰，憤而提告求償。（資料照）

    從事殯葬業的張男發現妻子與同行的翁男偷情，甚至相約在火葬場廁所內激戰，憤而提告求償。（資料照）

    2025/05/11 13:10

    〔記者李立法／屏東報導〕從事殯葬業的陳姓人妻與同行翁姓「小王」出軌被張姓丈夫抓包，翁男為此賠償20萬元並簽下切結不再與陳婦接觸，張男事後卻在抖音社群發現妻子與翁男互動密切且對話內容超鹹濕，甚至還相約在火葬場廁所內「嘿咻」，張男氣炸，憤而提告向翁男求償，屏東地院認為翁男侵害張男配偶權，應賠償張男30萬元，可上訴。

    張男與妻子陳婦因從事殯葬業與同行翁男常有接觸，陳婦卻與翁男發展出不正常關係，張男1年多前發現妻子與翁男偷情，氣得要求翁男簽下切結賠償20萬元並保證不再與陳婦接觸，否將支付懲罰性違約金100萬元，若情節重大，須支付500萬元。

    翁男同意切結後，卻被張男在抖音社群發現翁男持續與妻子接觸，且對話內容盡是超鹹濕的性愛話語，兩人多次約砲，翻雲覆雨意猶未盡，甚至還相約在火葬場廁所內「激戰」，令人夫張男看得火冒三丈，憤而提告向翁男求償200萬元；翁男則否認與陳婦發生性關係。

    屏東地院檢視張男提供的對話截圖等相關證據後，認為雖無法證明陳、翁兩人之間的性行為，但雙方親密的對話及互動，已違反當初翁男所簽下的和解契約，再次破壞張男婚姻，造成張男配偶權受損害，依全案情狀，翁男應賠償張男30萬元。

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