樂團主唱搭舞台墜地亡 家屬轟北市府忙籌備世壯運、回文避重就輕

台北市長蔣萬安今年一月針對阿利克工殤案感到非常遺憾，強調一定究責到底；工傷協會批評，市府回文避重就輕，且因忙於籌世壯運，向家屬表示需待5月17日後才有空安排會談時間，並請家屬體諒。（資料照）

2025/05/11 14:28

〔記者劉詠韻／台北報導〕樂團主唱阿利克去年準備跨年舞台時不幸從高處墜落不治，工傷協會與家屬現身北市府門口提出4大訴求，指本週雖已收到回文，但內容卻避重就輕，更批評市府如今正忙於籌備雙北世壯運，需待5月17日後才有空安排會談時間，並請家屬體諒。對此，家屬則反問，「但，誰又來體諒我們的痛苦與等待呢？」

工傷協會表示，台北市政府本週依當時約定於7日內回覆，並重申協會與家屬的訴求，一，由各局處跨部門協力處理本案；二，確保家屬獲得妥善照顧；三，加強原住民勞動安全預防措施；四，建立「拉外·阿利克工殤紀念碑」，以悼念逝者並提高社會對職業安全的重視。

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工傷協會說，針對跨局處協作，目前由觀光傳播局邀集勞動局、原住民族委員會等單位，雖略顯不足，但勉強可視為初步回應，原本期待由蔣市長親自召集相關單位，進行更高層級的討論。

工傷協會批評，至於家屬照顧與工殤紀念碑，北市府回文中並未回應，更問蔣市長是在迴避嗎？協會指，相關議題應於後續會議中深入探討，至於原住民勞動安全預防，勞動局與原民會已規劃開辦「台灣職安卡原住民優先班加強輔導」，同時將此案列入重大職業災害公開網，提醒勞工關注安全，協會後續將提出原住民職業安全教育、專案原住民勞動檢查及災後輔導的具體建議，期望政府真正落實改善。

工傷協會指出，家屬對會議時間的安排，感到非常遺憾，「因為官員們正忙於籌備雙北世壯運，要到5月17日後才有空與我們會談，請我們體諒。但，誰又來體諒我們的痛苦與等待呢？」

另外，台北市議員簡舒培並在質詢提及，根據1月9日的跨年活動檢討會議，內容提到廠商應對罹難者賠償，並持續與家屬保持聯絡，盡快調解及達成和解；簡認為，台北市政府身為業主，勞工發生意外本應安排專人協助，市府卻將責任推卸廠商。

簡舒培續指，觀傳局甚至未派員出席3月11日的協調會，期間僅依法開罰，始終對家屬不聞不問，更批評市長蔣萬安表態對此事深感遺憾，再三強調會積極為勞工爭取權益，但後續作為顯然消極；觀傳局長余祥則回應，當時已聯繫廠商並請他們出席。

余祥說，觀傳局非常重視本案，目前已聯繫工傷協會，準備召開跨局處會議，邀集勞動局、原民會、廠商及家屬進行協商，確保家屬權益。

工傷協會強調，至於家屬照顧與工殤紀念碑，北市府回文中並未提及，並問蔣市長是迴避嗎？（圖由工傷協會提供）

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