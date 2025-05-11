桃市消防人力「缺口」恐難降工時 消防局：每年3％速度補充人力

圖為桃園市消防隊員搶救演練。（資料照，埔子分隊提供）

2025/05/11 10:56

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕今年3月桃園市消防局勤指中心許小隊長於值勤中昏倒送醫不治，事發前4月他平均加班逾百小時，1月更達148小時，議員質疑消防人員工時新制已於2023年上路，每2年工時調降24小時，依據現有人力恐難達標；消防局長龔永信表示，人力確實很吃緊，目前採鄰近分隊相互支援來彌補，今年至今外勤人員平均工時均符合規定，並將逐年爭取人力，以每年3%速度補充。

桃園市消防人員編制員額2377人，今年預算員額1956人、實際僅1764人，還有近200人缺口，依據內政部消防署各級消防機關輪班輪休人員勤休實施要點，2023年服勤時數連同超時服勤時數，每月不得超過336小時，其中，超時服勤時數每月不得超過160小時，每2年調降24小時，至2031年降至236小時、60小時，今年調降為312小時、136小時。

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議員楊朝偉表示，許小隊長每月實際執勤工時約200小時，事發前4個月平均加班104小時，其中1月卻高達148小時，凸顯現有人力、工時難以平衡問題，消防局應持續向中央爭取人力，更期盼桃園市能比法規更早達成工時標準。

議員錢龍表示，目前消防人力缺口仍大，恐難應付新制工時規定，且桃園市人口持續增加，消防局應及早規劃並儘速補足缺口，讓消防人員在出勤安全、工時及守護民眾之間找到平衡點。

議員李宗豪表示，消防局在人力補充上應有時間表，尤其桃園市列對象逾2萬5000家，負責稽查的人力僅百餘人，工作負擔相當沉重。

龔永信表示，現有人力確實很吃緊，採鄰近分隊相互支援方式彌補，統計今年迄今外勤人員總服勤時數平均為241.3小時、超時服勤時數平均為93.3小時，均符合消防署的工時規定，並將持續向中央爭取人力，以每年3%速度補充，今年人力補充得比較慢，主要是前2年前特考班招募人力僅300人，相信明年可以獲得解決。

此外，消防局說明，許小隊長於去年11月至指揮中心服務，任職4個月的實際服勤平均為224.75小時，超時服勤平均為104小時，均低於今年公時規定，因1月份適逢春節連假，公務人員工時下降，消防署放寬1月超勤上限為183小時，許姓小隊長1月超勤148小時，亦符合規定。

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