花蓮縣豐濱八里灣溪暴漲 23名山友受困深夜全數獲救

花蓮豐濱鄉八里灣溪23名登山客受困，消防局特搜大隊架設繩索系統，協助受困者渡溪脫困。（消防局提供）

2025/05/11 00:46

〔記者花孟璟／花蓮報導〕昨（10日）鋒面暴雨狂襲東海岸，花蓮縣豐濱鄉八里灣山登山口，其八里灣溪的溪水暴漲，有23名登山客受困溪流對岸無法下山，花蓮縣消防局特搜大隊前往救援，昨晚11點多終於讓23人全數渡溪脫困。

鋒面暴雨10日狂掃全台灣，花蓮豐濱鄉在下午2點起也下起大雨，下午3點左右雨量最大，達到每小時61毫米，累積雨量破百，造成八里灣溪水暴漲，花蓮縣消防局傍晚5點獲報，有登山客受困八里灣溪，人數多達23人，消防局緊急出動特搜大隊、豐濱、水璉等4單位警義消30多人前往救援。

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消防局特搜大隊長簡弘丞說，傍晚5點獲報後趕往現場，雖雨勢持續不斷，第一時間仍冒雨架設橫渡繩索系統，將飲水食物運送對岸，到晚上8點後雨勢才逐漸漸緩，研判雨勢緩和後溪水會漸漸退去，又在上游架設繩索及確保繩，由於水勢仍相當湍急，擔心受困人員可能渡溪時跌倒被沖走，於是由消防局人員協助陪同，逐一將受困山友送至八里灣聚會所前，在晚間11點多全數脫困。

海拔992公尺的八里灣山是阿美族聖山Cilangasan（奇拉雅山），山形高聳又稱「貓公富士山」，山頂設有一等三角點，名列台灣小百岳之一，登山口位於八里灣部落聚會所對岸，要抵達登山口，第一關卡得先橫渡八里灣溪。消防局提醒登山民眾，近日梅雨季節的下午都可能有豪大雨發生，造成溪水暴漲，也請登山民眾注意最近氣象預報、審慎規劃行程。

花蓮豐濱鄉八里灣溪23名登山客受困，消防局特搜大隊架設繩索系統，協助受困者渡溪脫困。（消防局提供））

23名登山客受困，消防局特搜大隊架設繩索系統，協助受困者渡溪脫困。（消防局提供）

23名登山客受困，消防局特搜大隊架設繩索系統，協助受困者渡溪脫困。（消防局提供）

八里灣山名列小百岳，要到登山口得先橫渡八里灣溪。（檔案照，記者花孟璟攝）

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