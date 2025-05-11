自作聰明？撞車猛灌威士忌等警察 台中男挨罰18萬吊銷駕照

陳男肇事後回家灌威士忌等候警察，挨罰18萬並吊銷駕照。他怒提行政訴訟，台中高等行政法院判決敗訴。（記者張瑞楨攝）

2025/05/11 00:16

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市陳姓男子去年3月車禍，急診包紮後開車返家，又把路旁一輛機車撞入草叢，雖無人受傷；他卻自作聰明，跑回家猛灌高粱酒，還一邊喝酒一邊等警察。警察酒測竟高達1.03毫克，開出18萬元罰單並吊銷執照；陳男怒提行政訴訟，辯稱傷口痛而飲酒，警察酒測違法。法官卻認為他與車主並未和解，就離開現場回家喝酒，警方開罰無違誤，駁回陳男之訴確定。

判決書指出，陳男於去年（2024年）3月20日一天發生兩次車禍，當天上午第一次車禍，他於醫院治療包紮後，當天晚間開車返家，不慎撞倒住處路旁一輛機車，員警約2小時對陳男酒測，濃度高達1.03毫克，超過公共危險罪法辦標準的4倍以上。

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警方認為他猛灌威士忌，是「此地無銀三百兩」，依酒駕公共危險罪函送彰化地檢署偵辦，但檢方查無酒駕證據而不起訴。警方則以「道路交通管理處罰條例」的「發生交通事故後，在接受酒精濃度測試檢定前，吸食服用含酒精之物」，開出18萬元罰鍰，應參加道路交通安全講習，吊銷執照且吊扣車牌24個月的罰單，陳男提起行政訴訟。

陳男宣稱，當天晚間7時30分返家，於住處門口倒車，不慎撞倒隔壁健身房黃姓學員的機車，黃男與健身房老闆沒有說要報警，他自己車禍傷口又疼痛，遂返家休息，還喝高粱酒緩和傷口疼痛感。

陳男主張，黃男說要自行處理、不會報警，他才返家喝高粱酒，經過2個多小時，警方到場時，他早已停妥車輛，顯然警察並非對尚在行進中的車輛攔停酒測，他當時也沒有開車，酒測並非合法，酒測的結果不能作為處罰依據，罰單應撤銷。

台中高等行政法院審理時，車主黃男卻作證說，他當時猶豫要不要報警，之後想到自己有保險，但要先報警，保險公司才能理賠。他打算報警後，透過健身房老闆打電話轉告陳男，陳男也說「好，反正我是在家裡喝酒的，沒關係」，陳男還說自己要繼續喝，喝到警察來。

法官認為，上述證詞顯示，雙方並未當場和解，陳男是在發生交通事故，且尚未與黃男和解情形下，未依規定通知員警到場，並於接受酒測前即逕自飲酒，警方開罰並無違誤，駁回陳男之訴確定。

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