5/10今彩539頭獎開1注！800萬獎落台北

今晚（10日）開獎的第114000115期今彩539頭獎開出1注。（台彩提供；本報合成）

2025/05/10 22:08

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（5月10日）開獎的第114000115期今彩539頭獎開出1注，由台北市大安區通化街24巷2之3號的「八路武財神轄掌天下米倉彩券行」開出。

第114000115期今彩539中獎號碼為「06、09、20、27、36」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共220注中獎，每注可得2萬元；參獎共7876注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬1319注中獎，每注可得50元。

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第114000115期39樂合彩中獎號碼為「06、09、20、27、36」，四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共355注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1477注中獎，每注可得1125元。

第114000115期3星彩中獎號碼為「825」，壹獎共130注中獎，每注可得5000元。

第114000115期4星彩中獎號碼為「5702」，壹獎共22注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」 。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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