新竹女子交往國中師情變！怒貼個資控「被性侵流產」 結果揭曉

女交往國中師情變，怒貼個資控「被性侵流產」吃上官司。（情境照）

2025/05/10 21:59

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹張女與國中男師因感情糾紛，竟提告對方性侵，由於檢方不起訴，張女心有不甘，傳訊息至男方任教學校粉絲頁張貼男方個資，還控訴男師性侵導致流產，男師反控違反個人資料保護法，新竹地院判處張女有期徒刑4月。

法官調查，張女因曾與某國中老師交往，前年12月貼文寫出該名教師姓名，稱對方「下藥害我流產，一開始還強姦我，還敢威脅我，若我報警是我完蛋。」該篇貼文附上對方國民身分證、健保卡正面翻拍照片。

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張女又貼文稱自己很累想死，怒斥男方任教學校的校長不是人，知道他犯案還可以讓他繼續當教師，稱男方「性侵別人又下藥迷暈別人又讓人流產，下藥的飲品證據都送了，到現在還沒開庭」。隔年1月初再度貼文稱該校知他「性侵還讓人喪子」，又控訴女警還用威嚇跟跟想串供，稱對方還犯了殺人罪，同時附上男方身分證、健保卡正面翻拍照片。

男師不堪其擾對張女提告，張女則矢口否認有何違反個人資料保護法、加重誹謗犯行，辯稱沒有發文張貼那些貼文。

新竹地院法官調查，張女的公開貼文中，明白以文字指摘男方下藥、性侵，因此客觀上確實足以毀損對方名譽，主觀上亦有散布於眾的意圖。另張女先前對男方提起的前案妨害性自主案件告訴，之所以為不起訴處分，並非單純證據不足夠，反而係因為女方指訴之強制性交、加重強制性交未遂等情節，與雙方聊天對話紀錄不符；並且，經檢察官送驗被告宣稱遭下藥的飲品，經檢驗並未含有任何藥劑成分。

法官認為，張女因感情糾紛，公開發貼文，藉此非法利用告訴人之個人資料，同時在具有主觀真實惡意的情況下，以文字指摘足以毀損告訴人名譽之事，對於告訴人名譽影響不可謂不重，依犯個人資料保護法之非公務機關非法利用個人資料罪，處有期徒刑4個月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應依檢察官指揮接受法治教育共計6場次。

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