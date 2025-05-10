噁男玩手遊騙到少女裸照 竟傳「你是我的母狗」威脅要更多

男子誘騙少女傳裸照，得手後威脅提供更多影像被判刑，示意圖。（資料照）

2025/05/10 21:20

〔記者王捷／台南報導〕約20歲的趙姓男子玩手遊「傳說對決」時，認識一名16歲的少女，在騙到對方裸照後，趙男竟以此威脅女方傳更多裸照，少女心生畏懼報案，台南地方法院以違反兒少性剝削防制條例，認為趙男引誘、脅迫少女拍攝猥褻影像，兩罪合併應執行4年6個月徒刑。

趙男在2023年間透過網路遊戲「傳說對決」結識被害少女。趙男明知女方未滿18歲，卻引誘少女自行拍攝全身裸照及影片等性影像。

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在取得首批影像後，趙男以散布影像為要脅，傳送「你是我的母狗，想辦法讓我射」、「不傳更多照片的話，我不保證不外流」等訊息，企圖迫使少女提供更多性影像。少女心生畏懼，當日即向派出所報案。

趙男承認曾向少女表示想看其裸照，但辯稱是女方「主動」傳送裸照等性影像，他並未主動引誘或要求少女拍攝。辯護律師主張，少女是出於自願而自行拍攝並傳送影像，因此趙男的行為應僅構成兒少年性剝削防制條例第36條第1項的「持有」罪，而非同條第2項的「引誘製造」罪。

因趙男用相同手法犯不只一案，在偵查中承認曾傳「母狗」等訊息，但後來在審理時改口稱，這些言論是「男女調情用語」，並非威脅。他自白是因「混淆台中另案案情」所致，未對少女脅迫。律師補充，即使使用「母狗」詞彙，也屬私人對話中的曖昧用語，無法律上的脅迫意圖。

法院不採信趙男的辯詞，少女是因趙男要求才行動，符合「引誘」定義。對話紀錄顯示趙男以散布影像為威脅，且少女證稱因此心生畏懼，而「母狗」等用語具貶抑與命令性質，非單純調情。

台南地院以引誘使少年拍攝猥褻行為性影像罪、脅迫使少年拍攝猥褻行為性影像未遂罪，雖然被告事後與少女達成和解，但對少女身心健康造成的負面影響難以彌補，兩罪合併應執行4年6個月徒刑，可上訴。

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