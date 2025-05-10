世壯運中國籍選手申請來台 125人文件不完備卡關

2025雙北世壯運即將開跑。（記者劉慶侯翻攝）

2025/05/10 20:51

〔記者劉慶侯／台北報導〕2025雙北世壯運，中國選手申請來台部分計有360人，但有125人申請案文件不完備，移民署成立專案全力協助。

移民署表示，歡迎各國選手來台參加2025雙北世壯運，關於中國選手申請來台部分，已有551人向台北市政府體育局報名，截至5月9日止，體育局向移民署遞件申請總計413人，又經參賽者退費或初步未提交申請資料退賽者，最後向移民署送申請案計有360人。

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其中，文件備齊且經過會商相關機關審核後，移民署已迅速核發235人入出境許可證，其餘申請案多屬文件未備齊。移民署雖已頻繁促請體育局連絡中國選手補件，而補件情形緩慢未臻理想。

移民署強調，考量世壯運期程將近，已配合加速審查申請案，體育局送件申請後，只要符合資格及文件齊備的選手，移民署在會商相關機關核可後立即發證，但尚未發證者，大部分是應備文件有誤或缺漏、欠缺中央目的事業主管機關專案同意，或申請人不在同意函名冊上等情形。

為爭取時間儘速發證，移民署於世壯運截止報名後，已再度催請世壯運執委會加速送件申請及補件，並已請執委會儘速於5月12日前完成補件程序，以免延誤審核及發證作業。

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