台中男刺死18歲前女友！誘餌寵物鼠睜大眼睛 不知主人逝去

詹女生前懷念的灰色寵物鼠，不知女主人已逝。（讀者提供）

2025/05/10 19:59

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市南屯區忠勇路騎樓，今發生情殺砍人事件。警方查出，詹嫌以歸還詹女最愛的灰色寵物鼠為由，約在租處樓下談判，就在詹女嚴拒復合後，詹嫌竟將寵物鼠掛在詹女胸前，持水果刀殺人後自殘，而寵物鼠受驚睜大眼睛，渾然不知主人已逝。

這起情殺意外起因是詹嫌（25歲）以要歸還寵物鼠為由，今天下午2時許約詹女（18歲）在忠勇路租屋大樓樓下見面，詹女不願復合也擔心自身安危，約彭姓男友人一同赴約，彭男停車在路邊等候不到10分鐘，雙方談判未果，竟發生詹男持水果刀殺人自殘悲劇。

請繼續往下閱讀...

受害女是高中儀隊副社長

警方查出，詹女生前是北部高中儀隊副社長，課業成績名列前茅。詹嫌不甘被提分手，事先預藏水果刀，將寵物鼠裝進黑色手提袋；在詹女明確表態不願復合後，突將寵物鼠掛在詹女胸前，朝詹女左前胸、後背連刺數刀，詹女不支倒地。由於事發突然，陪同的彭男在車上拿出棍棒試圖保護詹女，詹男再持刀自殘胸部3刀後倒地。

詹女生前懷念的灰色寵物鼠，睜大眼睛看向籠外，不知女主人已逝，而詹女媽媽趕到烏日林新醫院認屍，哭到癱軟，悲慟哭喊拒絕承認事實，經友人扶持走進停屍間。

第四警分局偵查隊長曾朝顯說，詹男、詹女為前男女朋友關係，相約談判復合未果，詹嫌持水果刀刺傷前女友後再自戕，詹嫌住院治療中暫不製作筆錄，派員警戒護待傷勢穩定，全案將依殺人罪嫌送辦。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

詹姓女高中生家屬（中）哭到癱軟，經友人扶持趕往烏日林新醫院認屍。（讀者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法