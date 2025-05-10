蔡淑惠涉詐領助理費下週宣判 台南藍營恐丟一席資深議員

8連霸的國民黨台南市議員蔡淑惠。（記者蔡文居攝）

2025/05/10 20:00

〔記者王捷／台南報導〕國民黨台南市議員蔡淑惠涉詐領助理費，歷時2年半偵查，台南地檢署依貪污治罪條例起訴，台南地院將在12日宣判，依選罷法排黑條款，即使蔡淑惠獲緩刑，也將終結31年從政路。

南市國民黨最近因偽造罷免綠委連署名單，黨部遭搜索、副主委莊占魁被羈押，士氣受重創，如今恐再丟一席資深議員，立委謝龍介提出，選罷法修法影響多位議員，會尋覓適當人選爭取藍營席次。

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2022年3月9日，檢調搜索蔡淑惠服務處、議會辦公室與住處等18處，當時傳喚蔡與多名助理、證人共20人到案。南檢歷時2年半偵辦，2024年9月9日偵查終結，以貪污治罪條例中，利用職務機會詐取財物罪、刑法使公務員登載不實等罪，將蔡與3名助理提起公訴。

據了解，蔡淑惠案是南檢調查歷時最久的助理費案，會拖延這麼久，政界盛傳是蔡淑惠從1994年擔任議員，檢調人員有意等蔡做完這屆議員表示尊重，但檢調指出，在偵查階段因為蔡淑惠的重要幹部過世，證據蒐集遇到困難，因此耗費更多時間補強才起訴。

起訴書指出，蔡淑惠與蔡淑珠、許錥渟、黃森榮等人共謀，虛報黃秀冠、林阿玲、黃芯瑩等人為公費助理，導致不知情的市議會人員每月將不實薪資列入公文書，合計詐得超過530萬元，檢方認為蔡淑惠的行為明確，建請法院量處適當刑度。

選罷法在2023年修正通過，以選罷法26條規定，曾犯貪污治罪條例的罪經判決確定者，不論是否獲緩刑，只要判決有罪，終身不得登記為公職候選人，因此5月12日蔡淑惠若判有罪，將終身喪失參選資格，不得再問鼎民代。

近期台南市國民黨部才因罷免綠委偽造名冊受創，謝龍介說，選罷法的排黑條款影響許多民代都不能再參選，台南政局會有變化，藍營會積極爭取席次。

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