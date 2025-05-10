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    酒駕撞死高職生釀1死4傷 高雄工地主任聲押

    鄭姓工地主任酒駕，於高雄市三民區同盟三路釀1死4傷嚴重車禍。（民眾提供）

    鄭姓工地主任酒駕，於高雄市三民區同盟三路釀1死4傷嚴重車禍。（民眾提供）

    2025/05/10 18:43

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    酒駕衝撞機車！高雄19歲情侶男死女重傷 另波及3傷

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市三民區同盟三路，今（10日）凌晨零時多發生嚴重的死亡車禍，擔任工地主任的轎車駕駛鄭男（36歲）與對向行駛的機車騎士李男（19歲）發生衝撞，李男當場慘死，後座女友顏女（19歲）則是腦出血重傷昏迷，送醫插管搶救，高雄地檢署檢察官複訊後，認為鄭男供詞有疑點待查，向法院聲押禁見。

    檢警指出，轎車駕駛鄭男行駛於同盟三路往北，於調撥車道撞上對向李男騎乘機車載著顏姓女友，李男當場死亡，顏女則是頭部及肢體重傷、意識不清，送往高醫插管搶救，轎車又波及撞上另1輛機車，另有1輛機車亦因車禍急煞滑倒，受波及的騎士張男（21歲）、陳男（22歲）及乘客潘女（20歲）均僅手腳輕微擦傷，未就醫。

    據了解，李男與顏女為同校同班的班對情侶，李男雖然平時忙於課業和打工，也相當照顧女友，未料一場酒駕車禍造成年輕情侶自此天人永隔，校方表示，由於兩人課業皆已完成，也完畢業考了，將會如期送出畢業證書。

    而肇事的鄭男呼氣酒測值每公升達0.66毫克，他坦承昨晚和朋友在左營區文信公園喝酒，車禍時因一時恍神才沒注意前方車輛，但檢方認為他的供詞尚有疑點待釐清，複訊後認定有串滅證之虞，依公共危險、過失致死罪向法院聲押。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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